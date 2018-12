Manovra | l' Italia tratta con l' Ue al G20 Conte fiducioso | «Procedura d' infrazione non

Manovra - Dijsselbloem : “Se l’Italia perde accesso ai mercati finanziari l’Europa non sarà in grado di salvarla” : “Il segnale dell’Ue deve essere chiaro: non ci lasciamo ricattare dal governo italiano”. Dalle colonne dello Spiegel, l’ex numero uno dell’eurogruppo Jeroen Dijsselbloem lancia un macigno nella difficile trattativa tra Roma e Bruxelles sulla legge di Bilancio. E, in particolare, mette il dito nella piaga che finora era rimasta tra i non detti: quella del peggiore dei peggiori scenari, che include il rischio che ...

Boccia : Italia a rischio recessione - il governo riequilibri la Manovra : Lo diremo lunedì a Torino con 11 associazioni, compresa la nostra, che rappresentano 3 milioni di imprese nel Paese, un segnale - conclude - dai protagonisti dell'economia del Paese che rappresentano ...

Manovra - Di Maio : 'Con l'Ue si può trattare - ma senza tradire gli italiani' : Di Maio: non tradiremo gli italiani 'Non dobbiamo aggrapparci a questi numerini: oggi il tema principale è che se l'economia rischia di fermarsi dobbiamo fare una Manovra che mette soldi nell'...

Manovra - Di Maio : 'Con l'Ue si tratta a patto di non tradire gli italiani' : Se l'economia rischia di fermarsi noi dobbiamo fare una Manovra che mette soldi nell'economia'. 'Poi - ha sottolineato - nella trattativa, se non si chiede al governo di tradire gli italiani, perchè ...

Manovra - Di Maio : "Trattare con Ue senza tradire gli italiani" - : Il vicepremier ha ribadito la disponibilità a dialogare con l'Unione Europea per modificare la legge di bilancio, ma senza stravolgere le misure promesse come il reddito di cittadinanza che "arriverà ...

Manovra - Di Maio : con la Ue si tratta senza tradire gli italiani : Se l'economia rischia di fermarsi noi dobbiamo fare una Manovra che mette soldi nell'economia'. 'Poi - ha sottolineato - nella trattativa, se non si chiede al governo di tradire gli italiani, perchè ...

I "conti in tasca" alla Manovra : quanto può costare alle imprese italiane : Nel 2019 l’applicazione del disegno di legge di Bilancio comporterà alle aziende italiane un aggravio di gettito di 6,2...

Manovra - Di Maio apre all'Europa : «Si può trattare ma senza tradire gli italiani» : «È logico che l'economia si fermi se l'ultimo governo del Pd ha fatto una Manovra insipida che non aveva alcun investimento», prosegue il capo politico dei Cinquestelle in occasione di una visita, ...

Manovra - Di Maio apre all’Europa : «Si può trattare ma senza tradire gli italiani» : Il vice premier invita a «non fermarsi ai numerini». «Se l’economia rischia di fermarsi noi dobbiamo fare una Manovra che mette soldi nell’economia»

Manovra - Di Maio : ok compromessi con Ue ma non tradiremo italiani : Roma, 1 dic., askanews, - 'Deve essere chiaro all'Ue e agli italiani: nella trattativa se non ci si chiede di tradire gli italiani, perchè noi non tradiremo gli italiani, possiamo portare avanti tutti ...

Manovra - l'olandese Dijsselbloem attacca : 'Cosa deve saper chi compera titoli di Stato italiani' : Se non è un vero e proprio attacco all'Italia questo... Mentre la trattativa tra governo italiano ed Europa procede a fatica e a rilento, seppur con qualche apertura di Roma sui 'decimali' e su un ...

Manovra - al G20 passi avanti su trattative Italia-Ue : TRIA E' FIDUCIOSO MA FERMO - Il primo a dirs i "fiducioso" era stato il Ministro dell'Economia Giovanni Tria dopo una cena con il Commissario Moscovici a Buenos Aires. "L'incontro con Moscovici è ...

Manovra - trattativa Italia-Ue sul deficit. Conte : fiducioso in soluzione entro metà dicembre : Al G 20 l'Italia lavora per la Manovra con l'Europa. La delegazione italiana è rappresentata dal presidente del consiglio Giuseppe Conte e dal ministro dell’Economia Giovanni Tria. Sono giorni preziosi per il governo italiano per la Manovra. Moscovici: «Clima cambiato»...