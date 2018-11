Manovra - l'Italia tratta con l'Ue al G20. Conte fiducioso : «Procedura d'infrazione non auspicabile» : Al G20 l'Italia tratta con l'Ue sui numeri della Manovra, in particolare quelli di reddito e pensioni. 'Troppi soldi? Li sposto su altro', dice Salvini. Juncker vede...

Manovra - Moscovici : “Con l’Italia la porta è aperta al dialogo - ma servono i fatti” : Pierre Moscovici tiene aperta la porta al dialogo con Roma sulla Manovra messa a punto dal governo M5s-Lega. Il deficit previsto “è contrario alle regole concordate nella Ue”, ha ribadito il Commissario europeo per gli Affari economici a Buenos Aires, dov’è arrivato per il G20. Ma “la porta è aperta al dialogo“, ha proseguito, e “questa non è una frase formale, vista la cena, a cui ho partecipato, fra ...

Manovra - Juncker : "L'Ue non è in guerra con l'Italia" : "Non siamo in guerra con l"Italia". Lo dice il presidente della Commissione Ue dopo la bocciatura da parte di Bruxelles della Manovra italiana. Jean-Claude Juncker, esorta a non "drammatizzare" la querelle con l'Unione europea sulla Manovra economica del governo Conte: "Siamo con l'Italia se l'Italia è con noi".Juncker, quindi, durante la conferenza stampa in occasione del vertice del G20 a Buenos Aires ha sottolineato che "stiamo facendo ...

Manovra - Moscovici : 'Con Italia clima cambiato - ma servono i fatti' : Toni distesi dall'Ue verso l'Italia sulla procedura di infrazione. "Sono ottimista, vedo segnali che mi fanno pensare che ora sia possibile" evitarla, ha dichiarato il commissario europeo per gli ...

Juncker : progressi con Italia su Manovra : 15.52 Il presidente della Commissione Ue, Juncker, ha detto che si sono compiuti passi in avanti nel negoziato con l'Italia sulla Manovra. "Non si deve drammatizzare la questione dell'ipotesi di infrazione all'Italia", "stiamo facendo progressi", ha affermato Juncker durante una conferenza stampa a Buenos Aires a margine del G20."Ho incontrato il presidente del Consiglio Italiano Giuseppe Conte a Bruxelles, e lo incontrerò ancora qui". ...

Manovra - Juncker ottimista : 'Stiamo facendo progressi con l'Italia' : 'Non bisogna drammatizzare, non siamo in guerra, si sono fatti passi avanti nel negoziato' ha detto il presidente Juncker al G20 di Buenos Aires. Abbracci e cordialità anche con il premier Conte in ...

Manovra - Juncker : 'Con Italia stiamo facendo progressi' : Ci sono progressi tra Italia e Unione Europea. Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, in una conferenza stampa oggi a Buenos Aires a margine del G20. 'Non si deve ...

Manovra - Juncker : 'Con Italia stiamo facendo progressi' : Ci sono progressi tra Italia e Unione Europea. Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, in una conferenza stampa oggi a Buenos Aires a margine del G20. 'Non si deve ...

Manovra : disgelo Italia-Ue. Juncker : 'Facciamo progressi' : "Sono sempre ottimista se no non mi sarei neppure seduto al tavolo e non sarei andato a Bruxelles", ha detto il premier Conte replicando a una domanda sulle parole del ministro dell'Economia, ...

Manovra - Juncker : 'Non siamo in guerra con l'Italia - atmosfera buona' : "Non siamo in guerra con l'Italia, l'atmosfera è buona. Voglio che l'Italia sia quello che è sempre stata, dentro l'Europa e che non giri le spalle all'Europa". Lo ha affermato il presidente della ...

Manovra - Juncker : buona atmosfera con Italia - ci sono progressi : Roma, 30 nov., askanews, - 'Abbiamo compiuto alcuni progressi, non siamo in guerra con l'Italia'. Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione Ue, usa toni distensivi sull'Italia e sulla Manovra. ...

Manovra : Juncker - progressi con l'Italia - buona atmosfera : Il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, ha detto che si sono compiuti passi in avanti nel negoziato con l'Italia sulla Manovra. Lo riferisce la Reuters. 'L'atmosfera è buona, stiamo ...

Manovra : Juncker - progressi con l'Italia - buona atmosfera : Il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, ha detto che si sono compiuti passi in avanti nel negoziato con l'Italia sulla Manovra. Lo riferisce la Reuters. "L'atmosfera è buona, stiamo facendo progressi", ha affermato durante una conferenza stampa a Buenos Aires dove si trova per la riunione del G20.

Manovra - primo passo verso la procedura : gli sherpa Ue 'condannano' l'Italia : Il governo apre le porte alla trattativa e l'Europa sembra apprezzare, ma non intende fare passi indietro. Anzi. L'iter già avviato per arrivare alla procedura di infrazione contro l'Italia sta ...