Manovra |  Juncker | progressi con l' Italia | buona atmosfera

Manovra : Conte - vedrò Juncker - sarà l'occasione per continuare il dialogo : Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, Buenos Aires per il G20, torna sulla Manovra e conferma che ne parlerà con il presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker: "Sicuramente lo vedrò. E' un'occasione per continuare il dialogo". "Quando bisogna lavorare a una soluzione e c'è una negoziazione non bisogna pensare alle difficoltà. ...

Manovra : Conte da Juncker - 'non litighiamo - siamo amici' : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte è arrivato pochi minuti fa nella sede della Commissione europea a palazzo Berlaymont per partecipare alla cena con il numero uno dell'esecutivo Ue, Jean Claude Juncker. Conte è stato accolto all'ingresso dallo stesso Juncker e a favore di telecamere e flash ha salutato il presidente della Commissione con una battuta: "Noi non litighiamo, we are friends". Il ...

Manovra : Salvini - Juncker se ne faccia ragione e beva un caffè : "La Manovra italiana è passata, Juncker se ne faccia una ragione e si beva un caffè". Cosi' Matteo Salvini a Spoleto per il giuramento degli allievi agenti della Polizia di Stato, rispondendo alle dichiarazioni del presidente della Commissione europea. "Gli sbandamenti - ha aggiunto Salvini - sono arrivati dall'Europa che ha portato precarietà e insicurezza in un intero ...

Manovra : Salvini - Juncker? Parlo con persone sobrie : "Parlo con persone sobrie, che non fanno paragoni che non stanno ne' in cielo ne' in terra". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto alla cronista di 'Tagada'' di La7 che gli chiedeva di commentare le dichiarazioni di "chi nella Commissione europea ha paragonato l'Italia alla Grecia", come fatto dal presidente della commissione, Jean Claude Juncker.