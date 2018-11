Manovra | Juncker | L' Ue non è in guerra con l' Italia

Juncker : progressi con Italia su Manovra : 15.52 Il presidente della Commissione Ue, Juncker, ha detto che si sono compiuti passi in avanti nel negoziato con l'Italia sulla Manovra. "Non si deve drammatizzare la questione dell'ipotesi di infrazione all'Italia", "stiamo facendo progressi", ha affermato Juncker durante una conferenza stampa a Buenos Aires a margine del G20."Ho incontrato il presidente del Consiglio Italiano Giuseppe Conte a Bruxelles, e lo incontrerò ancora qui". ...

Manovra : Juncker - progressi con l'Italia - buona atmosfera : Il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, ha detto che si sono compiuti passi in avanti nel negoziato con l'Italia sulla Manovra. Lo riferisce la Reuters. "L'atmosfera è buona, stiamo facendo progressi", ha affermato durante una conferenza stampa a Buenos Aires dove si trova per la riunione del G20.

Manovra : Conte - vedrò Juncker - sarà l'occasione per continuare il dialogo : Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, Buenos Aires per il G20, torna sulla Manovra e conferma che ne parlerà con il presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker: "Sicuramente lo vedrò. E' un'occasione per continuare il dialogo". "Quando bisogna lavorare a una soluzione e c'è una negoziazione non bisogna pensare alle difficoltà. ...

Manovra e Commissione - prima della cena con Juncker tutti a consulto da Mattarella : ... il capo dello Stato ha ricevuto riservatamente al Colle lo stesso Conte, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i ministri dell'Economia e degli Esteri Giovanni Tria e Enzo Moavero Milanesi. ...