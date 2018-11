Manovra | il piano di Conte al G20 | riduzione del deficit al 2% per ricucire con l' Europa

Manovra : Renzi - prima fango ora copiano : ANSA, - ROMA, 24 NOV - "Bonus 80 euro confermato. Bonus cultura recuperato. Bonus Bebè reintrodotto. Bonus professori ok. prima quintali di fango contro i Bonus di Renzi e adesso ci copiano. E allora ...

Manovra - Renzi 'Lega e 5S ci copiano'. Di Maio 'Reddito e quota 100 non si toccano' : ROMA - Prima arrivano 'quintali di fango', poi 'ci copiano'. Manovra economica , il nuovo capitolo dello scontro tra maggioranza e opposizione lo inizia a scrivere l'ex segretario del Pd Matteo Renzi. ...

Manovra bocciata - Conte chiede tempo : «A Bruxelles un piano per il rilancio» Moscovici : «Non sparate su di noi» : Le intenzioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista dell’incontro a Bruxelles. Il piano in elaborazione a Palazzo Chigi: il ruolo della Cdp, l’Unità tecnica per gli investimenti, la riforma dei ministeri in team con la Buongiorno, il nuovo Codice degli appalti.

L'Ue boccia la Manovra - che cosa succede? Dalla multa al piano shock sul debito : Tutto dipenderà Dalla trattativa, sempre che ci sia margine. Sulla carta, tuttavia, la procedura di infrazione per deficit eccessivo , anche se sotto accusa c'è l'andamento del debito, può avere un ...

Emergenza rifiuti - il piano di Di Maio : «Fondi in Manovra e meno tasse a chi ricicla» : Il vicepremier Luigi Di Maio spiega cosa farà mezzo governo oggi a Caserta per cominciare ad affrontare il dramma della Terra dei fuochi, territorio avvelenato dalla camorra ma anche...

Manovra - governo scommette su maxi piano di privatizzazioni : Roma, 13 nov., askanews, - Il governo scommette sulle privatizzazioni per assicurare a Bruxelles la volontà di mantenere il rapporto debito/Pil su una traiettoria discendente. Una scommessa dai numeri ...

Manovra - la crescita 2019 appesa al 'miracolo' del piano sugli investimenti pubblici : Perché metter i soldi non basta se non si colma il deficit progettuale di una Pa impoverita di competenze, ha ripetuto spesso il ministro dell'Economia Tria sull'onda di considerazioni già fatte dai ...

Manovra - la crescita 2019 appesa al “miracolo” del piano sugli investimenti pubblici : Al piano italiano l’ambizione non manca. Poggia su due fondi: 2,9 miliardi nel 2019 per ministeri e pubblica amministrazione centrale, 3 miliardi per regioni ed enti locali, e su due cabine di regiama. Ma mettere i soldi non basta se non si colma il deficit progettuale di una Pa impoverita di competenze: tra ritardi attuativi e colli di bottiglia amministrativi non sarà semplice, infatti, trasformare in opere tutti quei soldi in ...

Manovra economica : il Governo avrebbe un piano di riserva per limare il deficit : In queste ore immediatamente successive alla bocciatura [VIDEO] del Documento Programmatico di Bilancio italiano da parte della Unione Europea chi sta più sulle spine è certamente il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria. Tria, infatti, si trova a dover soddisfare due opposte esigenze. Da una parte deve sostenere, come è giusto, la posizione del Governo italiano nel consesso europeo. Dall'altra, però, deve cercare di convincere ...

Manovra bocciata dall'UE : spunta un 'piano B' su pensioni anticipate e reddito minimo : Non faremo alcuna patrimoniale, né prelievo sui conti. Ci può essere semmai una rimodulazione delle misure previste: lo ha affermato il Ministro dell'Interno Matteo Salvini [VIDEO]dopo la bocciatura da parte dell'Unione Europea della nuova Legge di Bilancio, che entro fine mese dovra' approdare dinanzi la Camera. Dunque sussiste la possibilita' di alcune modifiche a quanto proposto dall'esecutivo, in particolare si parla di una rimodulazione dei ...

Manovra - ecco il piano di emergenza : solo due finestre per le pensioni a quota 100 : Una tesi, quella del ministro dell'Economia, condivisa in chiaro dal sottosegretario alla Presidenza, Giancarlo Giorgetti , 'se ci sarà bisogno interverremo subito', e dal ministro degli Esteri Enzo ...

Manovra - Tria : non ho piano B - fronteggerermo cambiamenti : Lo ha affermato il ministro dell'Economia Giovanni Tria, nel corso della registrazione a Porta a Porta, aggiungendo che 'per ora …

'Sulla Manovra nessun piano B' - dice Conte. Ma sarà vero? : È tutto già scritto nella lettera che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha scritto per replicare agli appunti della Commissione: 'qualora i rapporti deficit-Pil e debito-Pil non dovessero ...

Ue boccia la Manovra : nuova bozza in 3 settimane. Conte : non c'è piano B : La Commissione europea, come previsto, ha deciso di respingere il Documento programmatico di bilancio italiano e di chiederne uno nuovo, che dovrà essere inviato entro tre settimane a Bruxelles. La ...