Manovra | governo al lavoro per evitare ' cartellino rosso' Ue

Manovra - governo studia correzione. "Ma non di 5 miliardi" : Il fatto che l'economia italiana stia rallentando 'è la conferma che dobbiamo assolutamente fare una Manovra con il segno diverso - continua il presidente del Consiglio - Non possiamo andare in ...

E parte lo scaricabarile : 'E' colpa del governo. No di quelli di prima'. Ora rischi sui numeri della Manovra : 'Il vecchio governo non ha fatto ripartire l'economia, quello che invece stiamo facendo ora con interventi espansivi' dice Di Maio. Immediate le repliche del Pd. Per Martina l'economia è ferma perché il governo è incapace. E da FI Brunetta rincara: 'Questo esecutivo è bugiardo' -