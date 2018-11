Manovra | Conte e Tria trattano Juncker | ' Con Italia stiamo facendo progressi'

Manovra - al G20 trattativa Italia-Ue. Moscovici : «Clima cambiato». Conte : fiducioso su soluzione entro metà dicembre : DAL NOSTRO INVIATO BUENOS AIRES - Al G 20 l'Italia lavora per la Manovra con l'Europa. La delegazione italiana è rappresentata dal presidente del consiglio Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia Giovanni Tria. Sono giorni preziosi per il governo italiano per la Manovra. Conte ieri ha detto che spera di riuscire a evitare la procedura di infrazione dell'Ue, che dovrebbe partire a ...

Manovra - Conte : nostra azione credibile - ora un segno diverso : Roma, 30 nov., askanews, - 'Dobbiamo fare Manovra con il segno diverso. Vogliamo rafforzare piano investimenti' anche perché 'le nostre azioni sono credibili. Stiamo lavorando in queste ore a trovare ...

Conte : "Clima costruttivo sulla Manovra" : 20.01 "Una procedura d'infrazione non è auspicabile, perchè ci metterebbe in difficoltà e può creare fibrillazione" sui mercati."Stiamo lavorando per rifare la manovra, fermo restando che crediamo di essere nel giusto". Così il presidente del Consiglio al G20 di Buenos Aires. Conte si è detto "fiducioso" in un accordo:"Il clima è costruttivo". Conte è anche intervenuto sul caso Regeni: "Tutte le volte che ho incontrato il presidente egiziano ...

Sondaggi - gradimento del Governo Conte al 56% - ma per il 51% la Manovra è da modificare. Lega al 32 e M5s al 28 : A sei mesi dall’insediamento, il Governo Conte piace al 56% degli italiani. A registrare il dato un’indagine dell’Istituto Demopolis che però evidenzia oltre un terzo di cittadini sContenti. Il 9%, invece, alla domanda ha risposto “non so”. Il trend generale, in questi primi 180 giorni di esecutivo gialloverde è rimasto sempre positivo. Secondo i Sondaggi dell’Istituto di ricerca, infatti, gli orientamenti ...

Manovra - modifiche alle pensioni per contenere l'impatto di quota 100 : varrà 3 anni : MILANO - Da una parte il Parlamento prosegue il lavoro sulla Manovra, dall'altra si aspettano dal governo e dal Mef le indicazioni definitive sui saldi di bilancio e sulle misure cardine, dalle quali ...

Manovra - il piano di Conte al G20 : riduzione del deficit al 2% per ricucire con l'Europa : IL RETROSCENA ROMA Sarà l'ebrezza di ritrovarsi in mezzo ai Venti grandi della terra o il racconto giunto sino a Buenos Aires delle ultime dei suoi due vice che non evocano più...

Manovra - Conte al G20 : «D'accordo con Mattarella - tenere i conti in ordine» : Sherpa Ecofin: conferma del deficit Italia è un'aggravante Di tutt'alto avviso però gli sherpa, Efc, dell'Ecofin, il Consiglio dei ministri dell'economia e delle finanze degli Stati Ue che a gennaio ...

Conte tratta Manovra con Juncker - Salvini : il 2 - 4% non è Bibbia : Roma, 29 nov., askanews, - L'Italia tratta con Bruxelles, ma il passo avanti che Roma è disposta a fare non è ampio, non superiore a una riduzione dello 0,2% rispetto al 2,4% del rapporto deficit/Pil ...

Manovra - Conte al G20 : «D’accordo con Mattarella - tenere i conti in ordine» : Toni rassicuranti da parte della compagine di Governo: «Non crediamo di mettere a rischio nessuno», ha confermato il ministro dell’Economia Giovanni Tria appena sbarcato in Argentina. E anche il vicepremier Matteo Salvini ha sottolineato che «il 2,4% non è nei 10 comandamenti». Tuttavia, per gli sherpa dell'Ecofin (Efc) la conferma dei target di bilancio del 2019 da parte dell’Italia è un «fattore aggravante», ed è ...

Manovra - Conte : calo deficit-Pil? Non scendiamo sotto riforme : Milano, 29 nov., askanews, - Un calo del deficit? "Noi non scendiamo al di sotto di quelle che sono le riforme per cui ci siamo impegnati con gli italiani, la linea rossa sono le riforme senz'altro". ...

Conte : "Lavoriamo per realizzare la Manovra in un clima di fiducia dei mercati" : Il premier Conte è in Argentina per il G20. Parlando della Manovra, ha replicato alla Bce spiegando che "le reazioni dei mercati non ci lasciano indifferenti" e che il governo sta lavorando "perché questa situazione sia superata e per realizzare la Manovra in un clima di fiducia con i mercati e con gli investitori".