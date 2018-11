Manovra | ancora fibrillazioni E spunta una rimodulazione da 5 miliardi

La Manovra slitta ancora. In Aula della Camera mercoledì : La Manovra non approderà in Aula della Camera prima di mercoledì prossimo , 5 dicembre,. Il motivo del nuovo slittamento è che non sono ancora pronte le proposte di modifica del Governo , secondo ...

Manovra - Tria : 'Ancora non raggiunta stabilizzazione socio-economica' : Lo dice il ministro dell'Economia Giovanni Tria intervenendo in Senato sulla Manovra. Se confermata dall'Ecofin l'opinione della Commissione europea sulla Manovra italiana 'apre alla prospettiva di ...

Salvini : 'Ingeneroso sanzionare l'Italia prima ancora che la Manovra esista' : Non ci sarà nessun nuovo documento che il governo invierà alla Ue sulla Manovra: 'ci sarà una Manovra che spetta al Parlamento approvare e sarebbe quantomeno ingeneroso che qualcuno dall'Europa ...

Salvini : "Manovra ancora non esiste - nessun nuovo documento a Ue" : Matteo Salvini ribadisce la compattezza del governo nella trattativa con l'Unione europea sulla manovra. "Siamo assolutamente sulla stessa linea", dice il ministro dell'Interno. Parlando delle ...

Manovra - Tajani : “Non è questione di cene - ma di sostanza. Governo ancora in tempo per cambiare” : “Formalmente sorrisi e strette di mano, vedremo se l’Italia vorrà cambiare la Manovra perché è l’unica possibilità per cercare di dare una risposta positiva agli italiani. Non è una questione di cene e cenette ma di sostanza. Bene che si abbassino i toni di uno scontro che fa danni all’Europa e all’Italia, ma la questione fondamentale sono i contenuti della Manovra. Se si cambierà questa Manovra, cambierà anche il ...

Manovra - la proposta di Artom : "Aumentiamo ancora il deficit" : Altro che bocciatura Ue. Arturo Artom, imprenditore molto vicino a Casaleggio, non ha dubbi: i dati del quarto trimestre saranno molto brrutti, allora aumentiamo ancora di qualche punto il deficit e ripartiamo davvero" Segui su affaritaliani.it

Manovra - riunione Governo in serata/ Bocciatura Ue - Centeno 'Ancora dubbi sull'Italia - lo si vede sui mercati' - IlSussidiario.net : Manovra, Tria all'Ue: 'Non si giochi al chicken game'. L'appello del ministro dell'Economia, Di Maio: 'Non diamo soldi a lobby e amici'

Alla vigilia della resa dei conti sulla Manovra - la Borsa paga ancora le tensioni con l'Europa : Milano. Dopo un avvio positivo, Piazza Affari torna a essere prudente, complice l'Allargamento dello spread tra i rendimenti di Btp e Bund decennali che è aumentato a 303 punti, con il tasso di interesse al 3,42 per cento. La politica torna protagonista sui mercati finanziari con la notizia del vert

Il rebus della lettera alla Commissione : Tria vede Centeno - difende la Manovra ma ancora non ha scritto la risposta per Bruxelles : Anche questa settimana è finita, ma della lettera che il governo deve inviare alla Commissione Europea entro martedì non c'è traccia. Il ministro Giovanni Tria, che oggi ha incontrato a Roma il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno, non l'ha ancora scritta. Eppure Bruxelles aveva invitato il governo a rispondere il prima possibile alla bocciatura del documento programmatico di bilancio scattata il 23 ottobre scorso. Il ...

Manovra - Boccia : su crescita ancora segnali di grande debolezza : A volte lo dimentichiamo e lo dimentica anche la politica». Il presidente di Confindustria ha evidenziato che «Eicma diventa lo specchio del Paese», visto che l'Italia «è un grande Paese esportatore, ...

Pensioni - reddito e fiscalità : Manovra ancora da scrivere : Intanto, mentre i lavori parlamentari andranno avanti, il ministro dell'Economia dovrà giocare una partita parallela in Europa con l'obiettivo di limitare l'impatto di una procedura per deficit e ...

Manovra - Bruxelles scrive ancora all'Italia : chiarimenti sul debito entro il 13 novembre : Arriva anche il commento del premier Conte dall'India sui dati Istat che un'economia ferma: 'Lo avevamo previsto, proprio per questo faremo una Manovra espansiva'. Conte esclude anche una revisione ...

Lo spread cala a 301 punti base - Manovra ancora all'attenzione : Diversi osservatori hanno infatti sollevato dei dubbi sugli effetti probabili dei provvedimenti messi a punto dal governo per favorire la crescita dell'economia italiana. Ieri il ministro dell'...

Manovra - Tria prova a tenere aperto il dialogo - ma il M5s l'attacca ancora : 'Lo spread a 320 punti non si può sostenere a lungo' avverte il ministro dell'economia. Conferma che non esiste il piano B e che confida nel dialogo con l'Europa -