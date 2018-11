Manchester United | esercitata l' opzione di rinnovo per De Gea | contratto fino al 2020 Ma

Ecco le nuove divise da collezione di Real Madrid - Manchester United e Bayern Monaco : Non solo la Juventus . Anche Real Madrid , Manchester United e Bayern Monaco hanno la loro "nuova" maglietta in edizione limitata, vale a dire circa 1000 esemplari per i collezionisti. L' Adidas , ...

Inter - Perisic sogna la Premier League : su di lui c'è il Manchester United (RUMORS) : L'Inter torna da Wembley con grande amarezza per la sconfitta subita contro il Tottenham in Champions League, che adesso pone il destino del girone nelle mani degli Spurs. Una vittoria contro il Barcellona, infatti, qualificherebbe gli uomini di Pochettino, a prescindere da ciò che faranno i nerazzurri in casa contro il Psv Eindhoven. Una gara decisa da Eriksen all'80' con una rete che sa di beffa visto che è arrivata poco dopo la grande ...

Manchester United - Fellaini perde il bimbo prima della partita - poi lo 'ruba' a Lingard. IL VIDEO : Gli ottavi di Champions League del Manchester United portano a caratteri cubitali il nome di Marouane Fellaini. Old Trafford in ansia, solo 0-0 con lo Young Boys e nel futuro si stava già profilando ...

Champions League - Manchester United agli ottavi ma con il Var… [VIDEO] : Il Manchester United ha strappato la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League grazie al gol di Fellaini nei minuti di recupero, che ha fatto impazzire Josè Mourinho. Nonostante l’avversario di turno, lo Young Boys, fosse abbastanza modesto rispetto ai Red Devils, la squadra di Mourinho ha faticato e non poco prima di sbloccare il match. L’episodio del gol, però, ha innescato una serie di polemiche da parte ...

Manchester United - Fellaini segna allo scadere il gol qualificazione : la reazione di Mourinho è sconcertante [VIDEO] : Il centrocampista del Manchester United trova nel recupero il varco giusto per regalare ai ‘Red Devils’ la qualificazione agli ottavi, Mourinho in panchina spacca tutto Un gol nel recupero per volare agli ottavi di finale, con la possibilità ancora concreta di poter afferrare il primo posto nel girone. Si era messa male la serata per il Manchester United, prima che Fellaini estraesse dal cilindro un destro preciso utile per ...

Mourinho - esultanza incontenibile in Manchester United-Young Boys : lui scaraventa a terra le borracce : Un gol insperato. All'ultimo respiro. E tutta la tensione e adrenalina, all'improvviso, scatenata contro le borracce accanto alla sua panchina. Le esultanze di José Mourinho fanno discutere ancora. ...

Champions League - Manchester United-Young Boys 1-0 : Fellaini regala gli ottavi a Mourinho : All'ultimo respiro, in quella che ormai chiameremo zona-Fellaini: il Manchester United si prende vittoria e qualificazione al 91', dopo una serata che si era impantanata su uno 0-0 che avrebbe ...

Il Manchester United rimanda la festa del primo posto alla Juventus - Roma agli ottavi come seconda : tutte le qualificate : Si sono concluse le prime gare valide per la fase a gironi di Champions League, importanti indicazioni per il proseguo della competizione. Successo con il minimo sforzo per la Juventus, il club bianconero ha disputato una buona partita davanti al pubblico amico contro il Valencia, decisivo il solito Mario Mandzukic, il croato sempre determinante anche in fare realizzativa ma il vero protagonista è stato il solito Cristiano Ronaldo, il ...

Manchester United - Fellaini segna al 91' e Mourinho impazzisce : la reazione dello Special One [VIDEO] : Il Manchester United era atteso dalla partita di “Old Trafford” contro lo Young Boys, un impegno abbastanza semplice sulla carta che avrebbe dovuto portare gli inglesi agli ottavi senza troppi patemi. Invece per i Red Devils la vittoria è maturata solo nei minuti di recupero grazie alla rete di Fellaini, che ha messo la palla alle spalle di Von Ballmoos con un diagonale da dentro l’area. A quel punto è scattata la ...

Martial - addio al Manchester United? Escluso dal calendario 2019 della squadra : Difficile rinunciare ad Anthony Martial per José Mourinho, d'altronde il 22enne francese si è appena riscoperto bomber nel Manchester United . Ben 6 reti in 5 gare consecutive in Premier League, 7 ...

Manchester United - Mourinho alza la voce : “Stia a casa chi soffre l’Old Trafford” : Il Manchester United ha la chance stasera di staccare il biglietto per gli ottavi di Champions, ma a poche ore dalla sfida con lo Young Boys José Mourinho tira le orecchie ai suoi giocatori. I Red Devils sono stati bloccati sabato scorso all’Old Trafford sullo 0-0 dal Crystal Palace, confermando il trend di questa prima parte di stagione che li vede fare meglio in trasferta. In casa, infatti, sono arrivate solo tre vittorie in nove ...