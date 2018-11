Mai dire Talk | «madreh» | che caos! Gialappa’s e Forest salvano in corner il debutto

Mai dire Talk - il ritorno della Gialappa’s non convince. Giulia De Lellis attaccata sui social : “Promotrice di ignoranza” : “Non leggo libri, non mi entusiasma l’idea. Io vorrei anche leggere, li compro però non li leggo. Ci provo, però mi annoiano. Ammetto, è vero che sono entrata in libreria e non sapevo cosa fare, è successo. Però un libro l’ho letto in quinta elementare. In quinta elementare la mia dolce maestra Teresa mi ha letto Il Piccolo Principe, che è un libro che mi è rimasto nel cuore. L’unico libro che sono riuscita a terminare, sempre con la ...

Ascolti Tv di giovedì 29 novembre 2018 - L'Allieva trionfa. Va forte X Factor - buon esordio per Mai dire Talk. Boom di Porta a Porta : La serata di giovedì 29 novembre 2018 vede trionfare ancora Raiuno. L'ultima puntata dell' Allieva su Raiuno, seconda stagione, si congeda con 5 milioni e 600 spettatori di media e il 24,2% di share. ...

Ascolti TV | Giovedì 29 novembre 2018. L’Allieva chiude con il 24.1% - Biancaneve e il Cacciatore al 9%. Parte basso Mai dire Talk (5.2%) : L'Allieva 2 - Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale Su Rai1 l’ultima puntata de L’Allieva 2 ha conquistato 5.635.000 spettatori pari al 24.1% di share. Su Canale 5 Biancaneve e il Cacciatore ha raccolto davanti al video 1.873.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai2 Captain America: Civil War ha interessato 1.103.000 spettatori pari al 5% di share. Su Italia 1 Mai dire Talk ha catturato l’attenzione di 931.000 ...

«Mai dire Talk» : il ritorno un po’ sottotono della Gialappa’s : Gialappa's BandGialappa's BandGialappa's BandGialappa's BandGialappa's BandGialappa's BandGialappa's BandGialappa's BandUn colpo al cerchio ed uno alla botte, uno agli affezionati di Mai dire gol ed uno a chi la Gialappa’s non l’ha mai sentita nominare. Mai dire talk ha debuttato giovedì sera, restituendo al trio comico quel po’ di libertà che con i reality sembrava aver perso. Ma l’esordio, diversamente da quanto pareva lecito aspettarsi, non ...

Paola Barale non è incinta : la bufala costruita con la Gialappa's a Mai dire Talk : Chi l'avrebbe detto che Mai dire Talk si sarebbe potuto rivendere anche come parodia dei programmi di tutorial che tanto hanno successo negli ultimi anni in televisione? Oltre a prendere in giro i salotti delle chiacchiere del piccolo schermo, Mai dire Talk ha voluto rendere omaggio anche a quelle trasmissioni che insegnano fattivamente a combinare qualcosa ai propri telespettatori. Questa volta è toccato alle bufale, le cosiddette fake ...

Giulia De Lellis a Mai dire talk - pubblico diviso : critici e fan si scontrano : Giulia De Lellis debutta a Mai dire talk, sui social piovono critiche: fan intervengono per difenderla Uno dei momenti più attesi della prima puntata di Mai dire talk era sicuramente il debutto di Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, come molti avranno già letto, sarà un’ospite fissa della trasmissione. Sui social, come spesso […] L'articolo Giulia De Lellis a Mai dire talk, pubblico diviso: critici e fan si ...

Mai dire Talk - il ritorno della Gialappa's e del Mago Forest : anticipazioni e diretta di giovedì 29 novembre : [live_placement] La Gialappa's Band si riappropria della prima serata di Italia 1 insieme al compagno di sempre, il Mago Forest, in occasione di Mai dire Talk, in onda da giovedì 29 novembre 2018. Una nuova finestra satirica della rete giovane di Mediaset, che si propone di raggiungere un obiettivo ben preciso: rompere i confini del Talk show tradizionale ed imporre un paradigma nuovo di un genere battuto da tutte le reti e in tutte le salse. ...

Paola Barale incinta? Era tutto organizzato : a Mai dire talk la smentita : Paola Barale smentisce pubblicamente le voci sulla sua gravidanza: la verità a Mai dire talk Al debutto di Mai dire talk è stata invitata stasera la bellissima Paola Barale. La showgirl, proprio recentemente, al centro del gossip c’era finita per via di alcune foto trapelate sul web che hanno fatto pensare ad una possibile gravidanza. […] L'articolo Paola Barale incinta? Era tutto organizzato: a Mai dire talk la smentita proviene da ...

Paola Barale a Mai dire talk : la verità inaspettata sulla gravidanza : Mai dire talk: il colpo di scena di Paola Barale Paola Barale è stata la prima ospite della puntata di stasera di Mai dire talk, programma condotto dalla Gialappa’s Band e dal Mago Forest su Italia 1. L’ex di Raz Degan ha stasera rivelato tutta la verità sulla sua gravidanza. La notizia che vedeva come protagonista Paola ha ha tenuto banco per tutta la settimana e finalmente questa sera i suoi innumerevoli fan sono venuti a ...

Maccio Capatonda a DM : «A Mai dire Talk farò satira complottista con Jerry Polemica» : Maccio Capatonda Il sodalizio tra Maccio Capatonda e la Gialappa’s Band riprende, dopo dieci anni, da Mai dire Talk. Nel programma di Italia1 in onda da stasera, l’attore e regista pugliese ha ritrovato il trio comico grazie al quale si fece conoscere in tv. Per questo “graditissimo ritorno“, come lo ha definito lui stesso con l’abituale sarcasmo, Maccio riporterà sul piccolo schermo i suoi trailer demenziali, ma ...

