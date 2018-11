Mafia | maxi operazione nel foggiano | colpo ai clan | numerosi arresti

Maxi operazione antiMafia in Puglia - trenta arresti : si facevano pressioni anche sul Foggia : trenta arresti per associazione di stampo mafioso ex art. 416 bis, tentato omicidio, estorsioni, armi sono stati portati a termine nei confronti di esponenti di rilievo della mafia Foggiana. È il bottino di Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato che, dopo una complessa indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale antimafia di Bari, stanno effettuando, dalle prime ore della notte, una imponente operazione antimafia rivolta alle ...

Mafia - la Dia effettua maxi sequestro da un miliardo e mezzo agli eredi dell’ex patron di Valtour Carmelo Piatti : La direzione investigativa antiMafia di Palermo sta eseguendo un decreto di sequestro e confisca, emesso dal Tribunale di Trapani su proposta del direttore nazionale della Dia nei confronti degli eredi dell’imprenditore Carmelo Patti, originario di Castelvetrano (TP) ex proprietario della Valtur (ora in amministrazione straordinaria), deceduto il 25 gennaio 2016. Il procedimento – che la Dia definisce ‘uno dei più rilevanti nella ...

Mafia - maxi-sequestro ex titolare Valtur : 8.00 Carmelo Patti, ex patron della Valtur morto nel 2016,secondo gli investigatori era contiguo alle famiglie mafiose di Castelvetrano (TP) e aveva tra i suoi più stretti collaboratori Michele Alagna, cognato del boss superlatitante Matteo Messina Denaro. Le indagini della Dia di Palermo hanno quindi fatto scattare blocco e confisca di 3 resort e altri beni riconducibili agli eredi del noto imprenditore per un valore di oltre 1,5 miliardi di ...

Mafia - maxi condanne in appello per il clan di Pagliarelli : “Una donna era il tramite con i narcos sudamericani” : maxi condanne ai boss del mandamento più ricco di Palermo. Confermato anche in appello l’impianto accusatorio che in primo grado portò alle sentenze di colpevolezza per boss, gregari, estortori e spacciatori della famiglia mafiosa di Pagliarelli. Dall’inchiesta emerse che il mandamento era guidato da una sorta di triumvirato: Vincenzo Giudice (condannato a 18 anni), Alessandro Alessi (a 14 anni), Giuseppe Perrone (a 14 anni e 4 mesi). Si erano ...

Mafia - la maxi inchiesta 'Montagna' : scontro sulle parti civili : Mafia, la maxi inchiesta 'Montagna': scontro sulle parti civili Sabella, Fragapane e Quaranta 'Atti di costituzione, vaghi, carenti e in molti casi presentati da associazioni che non hanno alcun ...

Mafia - la Rai lancia Maxi processo : la Norimberga di Cosa nostra diventa una fiction televisiva : Era una storia da film, anzi da fiction, con i suoi protagonisti, i colpi di scena, i buoni e i cattivi. Soprattutto i cattivi: erano più di 400 quelli alla sbarra dell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. L’avevano ribattezzata l’astronave verde: un nome perfetto che sembrava uscito da un libro o da un film da proiettare nei cinema. Solo che in quel caso era tutto vero: l’astronave, i mafiosi alla sbarra, i ...

Così iniziò nel 1986 il Maxiprocesso di Borsellino e Falcone contro la Mafia : La chiamavano "l'astronave verde" ed era stata costruita per l'occasione nel carcere dell'Ucciardone a Palermo: una grande aula bunker che avrebbe visto andare in scena il Maxiprocesso istruito dal ...

'Maxi - La serie' : da domani su Rai Storia il grande processo alla Mafia - trailer - : stata presentata con Federico Cafiero De Raho , procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, , Silvia Calandrelli , direttore Rai Cultura, e il regista Graziano Conversano. Si tratta di 'Maxi La ...

Ostia - maxi inchiesta Spada : prime 3 condanne - per giudice è clan di Mafia : Quella del clan Spada, a Ostia, è un'associazione di tipo mafioso. La sentenza, prima nel suo genere, arriva dal gup del tribunale di Roma che giudica con rito abbreviato tre dei 32 arrestati nel maxi ...

Maxi - il grande processo alla Mafia - da martedì su Rai Storia e in streaming su Raiplay : Martedì 23 ottobre sara' trasmessa, in prima serata Tv su Rai Storia alle ore 21:10 circa, la prima puntata di Maxi - Il grande processo alla mafia. Si tratta di una Serie TV ideata per raccontare i 638 giorni del Maxiprocesso a Palermo incardinato nel 1986 concluso definitivamente nel gennaio del 1992 con le ultime sentenze in Cassazione. Il processo penale in questione fu istruito e condotto per giudicare i crimini perpetrati da centinaia di ...

