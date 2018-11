Mafia Foggia | il boss si paragonava al Comune | “Fatti dare 500 euro altrimenti

Mafia - blitz a Foggia. 30 persone arrestate : “Pressioni anche per l’acquisto di calciatori” : I provvedimenti sono scattati nei confronti di esponenti delle famiglie Moretti-Pellegrino-Lanza e Sinesi-Francavilla. Dagli atti delle indagini emergono anche presunte pressioni che sarebbero state esercitate negli anni scorsi su ex dirigenti ed ex allenatore del Foggia Calcio per l’ingaggio di un calciatore locale.Continua a leggere

Maxi operazione anti Mafia in Puglia - trenta arresti : si facevano pressioni anche sul Foggia : trenta arresti per associazione di stampo mafioso ex art. 416 bis, tentato omicidio, estorsioni, armi sono stati portati a termine nei confronti di esponenti di rilievo della mafia Foggia na. È il bottino di Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato che, dopo una complessa indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale antimafia di Bari, stanno effettuando, dalle prime ore della notte, una imponente operazione antimafia rivolta alle ...

Mafia Foggia - agguato in un parrucchiere a San Severo : ucciso un pregiudicato - due feriti gravissimi : Sono arrivati alle 12.30, mentre Michele Russi se ne stava sul marciapiede in via Terranova a San Severo, in provincia di Foggia. In due, armati di pistola, hanno iniziato a far fuoco contro l’uomo, pregiudicato di 58 anni. Lui ha tentato la fuga, rifugiandosi in un parrucchiere per uomo lì di fronte. I sicari non si sono fermati e hanno continuato la loro spedizione nel salone da barba. Hanno esploso almeno 50 colpi, uccidendo ...