fanpage

: Mafia, blitz a Foggia. 30 persone arrestate: 'Pressioni anche per l'acquisto di calciatori' - fanpage : Mafia, blitz a Foggia. 30 persone arrestate: 'Pressioni anche per l'acquisto di calciatori' - italianaradio1 : Mafia, maxi blitz a Foggia. Trenta persone arrestate: estorsioni nei confronti di negozianti e imprenditori… - concentrazione : #mafia, maxi blitz a Foggia. Trenta persone arrestate: estorsioni nei confronti di negozianti e imprenditori -

(Di venerdì 30 novembre 2018) I provvedimenti sono scattati nei confronti di esponenti delle famiglie Moretti-Pellegrino-Lanza e Sinesi-Francavilla. Dagli atti delle indagini emergonopresunte pressioni che sarebbero state esercitate negli anni scorsi su ex dirigenti ed ex allenatore delCalcio per l’ingaggio di un calciatore locale.