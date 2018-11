Madre e figlio travolti da camion su A1 | morto 30enne

Tragedia in autostrada : Madre e figlio scendono dall'auto - travolti : Sulla A1 tra Valdrano e Arezzo. Lui, 30 anni, viene travolto da un Tir e muore sul colpo; la donna, 68 anni, è in gravi...

Milano - arrestano il padre che picchiava la Madre : il messaggio del figlio commuove l'Italia : Il bambino ha voluto ringraziare i carabinieri scrivendo per loro un bigliettino: ' Carabinieri salvate tutto il mondo a volte sparando e parlando. Siete dei supereroi fantastici Ciao!'.

Roghi domestici a Brissogne e a Nus; Madre e figlio intossicati dal fumo a Nus - padre e figlio a Brissogne : Singolare coincidenza sanitaria che avrebbe potuto avere risvolti drammatici, oggi lunedì 26 novembre in due paesi della Valle. Verso le 19,30 un uomo di 71 anni e il figlio di 38 sono stati ...

Padova - Madre tossicodipendente rapisce il figlio ricoverato in ospedale : Sembrava una visita come tutte le altre: domenica mattina la madre 40enne di un bimbo di due anni, in cura presso il reparto di pediatria dell’ospedale di Padova, si è recata dal piccolo, come sua abitudine. Ma poi, di nascosto dal personale medico, ha preso con sé il figlio e l’ha portato via dalla struttura, scomparendo nel nulla. Il bambino era ricoverato da circa due mesi per un’intossicazione da cocaina, di cui ancora non sono state ...

"Chiedevo aiuto - mi dicevano di avere pazienza" : parla la Madre che ha perso il figlio nel rogo appiccato dal marito : Non si dà pace Silvia Fojticova, la donna che ha perso il figlio Marco, di 11 anni, nel rogo appiccato dal marito, che voleva ucciderla. Slovacca, 39 anni, Fojticova ha ammesso di aver chiesto più volte aiuto per le violenze perpetrate dall'uomo, ma di non essere stata ascoltata. E di aver fatto una telefonata anche quel giorno, sentendosi rispondere di "portare pazienza". Al Corriere della Sera ha parlato dall'ospedale di ...

Lo ingaggiano per escursione : padre - Madre e figlio di 4 anni uccisi dalla guida a fucilate : Il ragazzo di 19 anni era stato ingaggiato come guida per una escursione in zona ma dopo un rimprovero ha sterminato l'intera famiglia, uccidendo l'uomo e il figlio davanti alla moglie che è stata infine violentata prima di essere uccisa a sua volta.Continua a leggere

Tuo figlio ti ha scelta per essere sua Madre : La scienza della fecondazione dimostra che il figlio aspira alla vita e lotta per essa sin da quando 'ancora non è nulla' , ovvero ancora non è nient'altro che una possibilità , la possibilità di ...

Donatella Versace : "Sono stata una Madre strana. Mio figlio disse alla maestra : 'Non ho dormito perché Elton John suonava il pianoforte'" : Donatella Versace, stilista e volto della maison fondata quarant'anni fa da suo fratello Gianni, torna a raccontarsi e questa volta lo fa dalle pagine di Vanity Fair. Il riferimento al fratello, mito della moda è inevitabile.Non c'è intervistatore che non me lo nomini per primo. Ma sono contenta, parlare di lui lo fa stare qui. E mi fa bene.Ma poi Donatella parla tanto di sé e mostrando il suo lato più autentico. ...

Regno Unito - figlio nasce senza dita : Madre pronta a farsi sterilizzare : Dominique O'Brien, una donna britannica, ha rivelato che sta pensando di farsi sterilizzare. Come mai una scelta così estrema? La 25enne sarebbe rimasta traumatizzata dopo la nascita del figlio Elliot, al qualche mancano diverse dita di una mano. "Tutto il mondo è crollato addosso", ha dichiarato la giovane donna ai microfoni del Mirror, ricordando che sono state alcune infermiere a fornirle l'infausta notizia. Eppure la donna di Netherton (West ...

Macerata - casa in fiamme : muoiono Madre e figlio : Una madre ed il figlio disabile sono morti in un incendio divampato questa notte intorno all'una in una palazzina di due piani in una frazione del comune di Sarnano in provincia di Macerata. Si è ...

Macerata - casa in fiamme : muoiono Madre e figlio : Roma, 18 nov. (AdnKronos) - Una madre ed il figlio disabile sono morti in un incendio divampato questa notte intorno all'una in una palazzina di due piani in una frazione del comune di Sarnano in provincia di Macerata. Si è salvato soltanto il padre, disabile, grazie all'intervento dei carabinieri d