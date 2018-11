: Il #M5S si è inventato #IoNonCiCasco contro la stampa italiana. Ennesimo attacco alla libertà di informazione - giornalettismo : Il #M5S si è inventato #IoNonCiCasco contro la stampa italiana. Ennesimo attacco alla libertà di informazione - VRaskolnikov : RT @ConteZero76: Dice @Roberto_Fico, presidente della Camera, che l'attacco a Di Maio è di una violenza estrema, 'che questa non è più poli… - Cyber_Feed : • Cyber News • #M5S:attacco a Di Maio per legami sangue -

"La delegittimazione del M5S da parte del quarto potere colpisce a tutti i livelli. Colpisce i nostri sindaci, colpisce i nostri parlamentari.Colpiscono anche Luigi Diin questi giorni, essendo immacolato usano i parenti sbattendo in prima pagina suo padre per storie di 10 anni fa. E attenzione non è che Luigi sia sotto accusa per aver aiutato il babbo mentre era ministro, come è stato per Renzi e Boschi ma per un vincolo di". E' quanto si legge in un passaggio di un posto sul blog M5s.(Di venerdì 30 novembre 2018)