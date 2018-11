M5S | Fico | contro Di Maio fango

Dl sicurezza - Fico guida la fronda M5S : 'La mia assenza era presa di distanza'. Salvini : 'Forse non ha letto il decreto' : 'Se la mia assenza al momento della votazione è stata interpretata come una presa di distanza dal provvedimento? Bè, avete interpretato bene'. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico a ...

Silvio Berlusconi vittima del ricatto M5S sulle frequenze tv : perché Salvini è in difficoltà : I rapporti tra Lega e M5s rischiano di toccare un nuovo livello di rottura dopo l'ultimo annuncio da sponda grillina che suona tanto di minaccia nei confronti dei leghisti, attraverso un attacco ...

Inceneritori - lite Lega-M5S. Fico : «Mai a Napoli». Salvini : «Chi dice sempre no provoca i roghi» : Il presidente della Camera: vi assicuro che in Campania non si faranno. Il vicepremier leghista: in Lombardia producono energia e ricchezza

Inceneritori - lite Lega-M5S Fico : «Mai a Napoli». Salvini : chi dice no provoca i roghi : Il presidente della Camera contro gli impianti in ogni provincia campana: «E non dica al sindaco di mangiarsi i rifiuti». Il vicepremier: «In Lombardia producono energia e ricchezza»

Inceneritori - lite Lega-M5S Fico : Salvini? Schiaffo a Napoli E lui : «I ‘no’ causano malattie» : Il presidente della Camera contro gli impianti in ogni provincia campana: «E non dica al sindaco di mangiarsi i rifiuti». Il vicepremier: «In Lombardia producono energia e ricchezza»

Di Maio - Dibba - Fico - Toninelli... Chi sale e chi scende nel M5S : L'esecutivo non fa bene ai grillini, almeno stando ai sondaggi che vedono il m5s in calo costante rispetto alle cifre ottenute il 4 marzo. Per giunta, dopo cinque anni di opposizione senza oneri di governo, ora che sono a Palazzo Chigi... Segui su affaritaliani.it

Desirée - Fico prova a desalvinizzare il M5S : ‘Meno ruspe - più amore’ : Secondo Roberto Fico per combattere la violenza, il degrado e i rischi per la sicurezza diffusi in molte periferie italiane, non solo cittadine, l’arma migliore resta ancora la “coesione sociale” e non certo la “ruspa” evocata a più riprese dal leader della Lega Matteo Salvini. Il presidente della Camera in quota M5S ha espresso la sua opinione sulla presunta emergenza sicurezza in atto nel nostro Paese, ancora sconvolto dal brutale omicidio di ...

Desirée - Roberto Fico - M5S - : 'Non servono le ruspe ma l'amore e la coesione sociale' : "La coesione sociale è il mezzo fondamentale per costruire il resto della comunità solidale. Anche nei momenti difficili non ci vogliono ruspe ma più amore e partecipazione . Bisogna essere ...

Desiree - Roberto Fico - M5S - : no ruspe ma amore e coesione sociale : "La coesione sociale è il mezzo fondamentale per costruire il resto della comunità solidale. Anche nei momenti difficili non ci vogliono ruspe ma più amore e partecipazione . Bisogna essere ...

M5S al Circo Massimo - Fico : no alleanza con Lega alle elezioni : "Non ci dobbiamo mai dimenticare chi eravamo ieri, questo è uno dei punti fondamentali perché spesso si arriva nei Palazzi e ci si accomoda". Questo il richiamo del presidente della Camera Roberto ...

M5S - De Luca : “Di Maio? Da Vespa performance da Oscar. Fico? Truffatore politico. Di Battista? Sta con la panza all’aria” : “E’ davvero imbarazzante l’immagine di questo governo, che francamente si sta coprendo di ridicolo. L’ultima performance di Di Maio è da premio Oscar. Da Vespa comunica al popolo che hanno manipolato un deliberato del Consiglio dei ministri. Chi sarà stato? La manina? La manona?“. Così, su Lira Tv, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commenta la denuncia del vicepresidente del Consiglio, Luigi di ...

Fico : 'M5S non può accettare condono e scudo fiscale. Noi non siamo come la Lega' : Roberto Fico , presidente della Camera, è intervenuto a margine di un evento sulla sanità a Napoli, dove i giornalisti gli hanno chiesto della Manovra: 'Se rimane il condono, mi sembra ovvio che ci ...

Fico : 'M5S non può accettare condono e scudo fiscale. Noi non siamo come la Lega' : Roberto Fico , presidente della Camera, è intervenuto a margine di un evento sulla sanità a Napoli, dove i giornalisti gli hanno chiesto della Manovra: 'Se rimane il condono, mi sembra ovvio che ci ...

M5S - europarlamentare Daniela Aiuto lascia il Movimento : “Difficoltà di dialogo e restrizioni. Io lasciata ai margini” : L’europarlamentare Daniela Aiuto ha annunciato il suo addio al Movimento 5 stelle. Dopo essersi autosospesa a marzo scorso dopo essere finita al centro di un’indagine interna del Parlamento per i fondi ricevuti per realizzare uno studio sul turismo che poi era stato ritenuto copiato da Wikipedia. Oggi, con una lunga intervista a la Stampa, ha deciso di lasciare il gruppo. “Le ragioni”, ha scritto poi sul suo profilo ...