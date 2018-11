M5S | Di Maio immacolato

**M5S : Di Maio senior nominato custode terreni sequestrati** : Roma, 29 nov. (AdnKronos) - Antonio Di Maio, il padre del vicepremier e ministro Luigi Di Maio, a quanto apprende l'Adnkronos sarebbe stato nominato custode degli stessi terreni di sua proprietà posti sotto sequestro dalla polizia municipale di Mariglianella. A notificare l'atto di nomina al geometr

Andrea Romano (Pd) : “Di Maio risponda a Parlamento su azienda di famiglia - M5S abituati a mentire” : Il deputato del Pd, Andrea Romano, intervistato da Fanpage.it, va all'attacco del vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio per le vicende dell'azienda di famiglia di cui è socio: "Deve riferire in Parlamento, racconti cosa sa dell'azienda di cui è socio". E accusa i vertici del M5s: "La loro è una abitudine a mentire su cosa fanno".Continua a leggere

Di Maio - M5S - : «Io in regola - basta menzogne». E pubblica il contratto avuto dal padre : I vertici 5Stelle puntellano il vicepremier, alla cui tenuta politica e nervosa sono appesi i destini del Movimento e dell'alleanza gialloverde. Anche Davide Casaleggio e Beppe Grillo hanno ...

M5S - i 30 congiurati pronti a scaricare Luigi Di Maio per Matteo Salvini : ecco il loro simbolo : In mano agli ex grillini c' è già una lista di una trentina di deputati, manovalanza parlamentare poco nota ai riflettori, classe politica selezionata dalla cosiddetta società civile che non ha un ...

SONDAGGI POLITICI/ Index - fiducia leader : Salvini al 52% - crollo M5S con Di Maio al 39% : Governo 'batte' Ue - IlSussidiario.net : SONDAGGI POLITICI, Salvini tiene la Lega al 31,5% e guadagna sul M5s. Lenta risalita Pd, si rialza anche Berlusconi: Governo batte Ue. Le ultime notizie

Lavoro nero - Di Maio : entro l'anno chiudiamo l'azienda | "Non sono come Boschi" |Malumori M5S : Il vicepremier, in mattinata, torna a parlare del caso legato all'azienda del padre: "Fate le verifiche - ha detto ai giornalisti - ma non sopporto di essere paragonato ad una ministra cheandava a fare il giro delle banche per salvare quella del padre". Intanto dentro M5s...

Scontro Di Maio-Calabresi in tv : "M5S querela mio padre Luigi"/ Video - Ministro : "Repubblica dice bugie" - IlSussidiario.net : Scontro in tv tra Mario Calabresi e Di Maio: Video DiMartedì, giornalista 'avete querelato mio padre Luigi', replica Ministro 'voi sbagliate e dite bugie'

M5S difende Di Maio : scorretto attribuirgli responsabilità padre : Roma, 28 nov., askanews, - 'Le 'inchieste giornalistiche' di questi giorni hanno un solo obiettivo: mettere in discussione la rettitudine di Luigi Di Maio. È triste constatare che ci sia un ...

Calabresi : "M5S ha querelato mio padre Luigi anziché me" | Di Maio : anche voi sbagliate : Botta e risposta in tv sulla libertà di stampa tra il direttore di "Repubblica" e il leader grillino.

Reddito di cittadinanza - Di Maio : 'Non possiamo aspettare'/ Leader M5S ha le idee chiare : 'Farlo subito' - IlSussidiario.net : Reddito di cittadinanza, Di Maio: 'Non possiamo aspettare'. Leader M5s ha le idee chiare: 'Farlo subito'. Bonafede: 'Parte a marzo'

Restitution Day - il M5S in piazza Duomo con Luigi Di Maio : L'Aquila - "Oggi, mercoledì 28 alle ore 10, in piazza del Duomo a L’Aquila, insieme al vicepremier Luigi di Maio, scopriremo quali progetti saranno finanziati a favore dei cittadini abruzzesi grazie al taglio dello stipendio dei consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle Sara Marcozzi, candidata presidente, Pietro Smargiassi, Domenico Pettinari, Riccardo Mercante e Gianluca Ranieri. 'Accorciamo le distanze' non è ...

Luigi Di Maio - il retroscena di Minzolini : 'Il ragioniere dello Stato ha provato a convincerlo' - suicidio M5S : È baStato un mese a Luigi Di Maio per condannare l'Italia alla rovina. Un retroscena di Augusto Minzolini sul Giornale riferisce del surreale scambio di vedute tra il ministro dello Sviluppo e leader ...

Di Maio - l’uomo che ha accusato il padre : “Ho votato M5S. Ho denunciato perché sui social ho litigato con un grillino” : “Ho votato 5 Stelle alle passate elezioni perché in loro ho visto una immagine credibile e per voltare pagina, come hanno fatto milioni di italiani”. Sono le parole di Salvatore Pizzo, detto Sasà, intervistato da Giuseppe Cruciani a La Zanzara (Radio24). L’uomo, che ha accusato il padre del vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio di averlo pagato in nero, nega di aver votato 5 Stelle per ricevere il reddito di cittadinanza: ...

