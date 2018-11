Lo spread si abbatte sull’economia reale

Il piano segreto di Salvini per abbattere lo spread : un governo degrillinizzato : Un altro chiodo di quella che di qui a qualche mese potrebbe essere la bara del governo Conte, lo piazza a metà giornata Matteo Salvini. Con una leggerezza che fa torto alla portata politica dello strappo, il ministro dell'Interno fa infatti sapere che l'Italia non firmerà il Global compact for migration - un insieme di accordi sull'immigrazione sostenuti dall'Onu - finché sul punto non si esprimerà il Parlamento. Una sconfessione clamorosa non ...