Livorno | la Lega di Matteo Salvini in testa ai sondaggi Filippo Nogarin a rischio

Sondaggi - sorpresa per Livorno : la Lega primo partito. M5s fuori dal ballottaggio. Il Pd crolla di 30 punti in 4 anni : Ballottaggio centrosinistra-centrodestra, con la Lega primo partito. E il M5s fuori dal secondo turno decisivo per l’elezione del sindaco. Se si votasse oggi, Livorno – città simbolo della sinistra, a partire dalla nascita del Pci – sarebbe sottoposta a una nuova rivoluzione, ma questa volta con il timone girato verso destra. Lo dice a 7 mesi dalle elezioni un Sondaggio pubblicato dal Tirreno ed elaborato da Swg, istituto di ...

Livorno - contestazioni per l’apertura della sede della Lega in città : “Non c’è posto per razzisti e fascisti” : “Fuori la Lega da Livorno, tornate a Pontida” gridano i manifestanti in piazza Cavour, centro città, durante un presidio contro l’inaugurazione della sede livornese della Lega, dove è anche attesa Susanna Ceccardi, sindaco di Cascina recentemente nominata commissario della Lega in Toscana. “Quelli della Lega a Livorno sono tutti dei riciclati – viene detto al microfono della contestazione – erano tutti ...

'Lega fuorilegge' - scritte a Livorno : ANSA, - Livorno, 3 NOV - La scritta 'Lega fuorilegge', ripetuta quattro volte e tracciata con vernice nera, è comparsa stamani sulla facciata di un palazzo di Livorno, in piazza Cavour. E' il luogo ...