LIVE Sci - Discesa femminile Lake Louise 2018 in DIRETTA : vince l’austriaca Schmidhofer - lontana Brignone e Fanchini uscita : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Lake Louise, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si aprono le porte del Circo Bianco femminile alla velocità. In Canada, però, sono veramente tantissime le assenti illustri e tra queste la prima è senza dubbio colei che è la padrona di casa, Lindsey Vonn, che ha vinto su questa pista per 18 volte in carriera. La campionessa americana non sarà al cancelletto ...

LIVE Sci - Discesa Beaver Creek 2018 in DIRETTA : comanda Beat Feuz su Caviezel e Svindal - lontani gli italiani : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Beaver Creek, valevole per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. No, non si tratta di un errore. Il SuperG previsto per oggi, infatti, è stato rinviato a domani causa avverse condizioni meteo, con il conseguente avanzamento della prova più veloce che vedrà il proprio via alle ore 18.45 italiane, le 10.45 locali. In questi giorni nella località statunitense neve e nebbia la stanno facendo ...

LIVE Sci - Discesa femminile Lake Louise 2018 in DIRETTA : Nadia Fanchini e Federica Brignone per stupire : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Lake Louise, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si aprono le porte del Circo Bianco femminile alla velocità. In Canada, però, sono veramente tantissime le assenti illustri e tra queste la prima è senza dubbio colei che è la padrona di casa, Lindsey Vonn, che ha vinto su questa pista per 18 volte in carriera. La campionessa americana non sarà al cancelletto ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Lillehammer 2018 in DIRETTA : VITTORIA FANTASTICA DI PELLEGRINO! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di Coppa del Mondo di sci di fondo di venerdì 30 novembre. Dopo il fine settimana di Ruka, quest’anno il primo trittico di competizioni del circuito maggiore si terrà a Lillehammer, in Norvegia, terra che evoca dolcissimi ricordi al fondo italiano. Oggi si disputano le Sprint a tecnica libera maschile e femminile. Tra i protagonisti ci sarà l’azzurro Federico Pellegrino, che partirà con ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 in DIRETTA : 30 novembre - subito record italiano di Scalia! Scozzoli secondo al mondo - Pellegrini in scioltezza : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Italiani in vasca corta 2018 a Riccione. Nella piscina da 25 metri romagnola inizia la rassegna nazionale, ultimo banco di prova prima dei Mondiali 2018 ad Hangzhou (Cina), dall’11 al 16 dicembre. Assoluti che vedranno al via gli atleti più titolati del Nuoto italiano in un day-1 in cui Federica Pellegrini si esibirà, salvo rinunce dell’ultimo minuto, nei ...

