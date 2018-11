LIVE Discesa libera Lake Louise 2018 | diretta classifica tempo reale sci alpino

LIVE Sci - Discesa femminile Lake Louise 2018 in DIRETTA : vince l’austriaca Schmidhofer - lontana Brignone e Fanchini uscita : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Lake Louise, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si aprono le porte del Circo Bianco femminile alla velocità. In Canada, però, sono veramente tantissime le assenti illustri e tra queste la prima è senza dubbio colei che è la padrona di casa, Lindsey Vonn, che ha vinto su questa pista per 18 volte in carriera. La campionessa americana non sarà al cancelletto ...

LIVE Sci - Discesa Beaver Creek 2018 in DIRETTA : comanda Beat Feuz su Caviezel e Svindal - lontani gli italiani : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Beaver Creek, valevole per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. No, non si tratta di un errore. Il SuperG previsto per oggi, infatti, è stato rinviato a domani causa avverse condizioni meteo, con il conseguente avanzamento della prova più veloce che vedrà il proprio via alle ore 18.45 italiane, le 10.45 locali. In questi giorni nella località statunitense neve e nebbia la stanno facendo ...

LIVE Sci - Discesa Beaver Creek 2018 in DIRETTA : Innerhofer e Paris sognano una nuova impresa sulla Birds of Prey : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Beaver Creek, valevole per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. No, non si tratta di un errore. Il SuperG previsto per oggi, infatti, è stato rinviato a domani causa avverse condizioni meteo, con il conseguente avanzamento della prova più veloce che vedrà il proprio via alle ore 18.45 italiane, le 10.45 locali. In questi giorni nella località statunitense neve e nebbia la stanno facendo ...

LIVE Sci alpino - Discesa Lake Louise 2018 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale. Innerhofer secondo alle spalle di Franz : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima Discesa libera della Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Sulla pista canadese di Lake Louise, infatti, vedremo all’opera per la prima volta in questa annata gli uomini-jet che andranno a contendersi il primo successo nella disciplina più veloce. La gara prenderà il via alle ore 20.00 italiane (le 12.00 canadesi, viste le otto ore di differenza) e ci aiuterà a capire chi si è avvicinato alla ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 24 novembre : Federica Brignone trionfa in gigante! Ora la discesa! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 24 novembre): la stagione della neve e del ghiaccio entra ufficialmente nel vivo, oggi ci aspetta una giornata davvero campale e ricchissima, una full immersion che durerà dalle prime luci dell’alba fino alla seconda serata. Spazieremo per diverse discipline e faremo letteralmente il giro del Pianeta per non perderci nemmeno un minuto di questo sabato appassionante ...