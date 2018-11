L' Italia si è fermata | teniamoci pronti

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : le convocate dell’Italia per la partita con l’Ungheria. Confermata la formazione che ha battuto l’Olanda : Squadra che vince non si cambia: il CT del Setterosa Fabio Conti conferma in blocco la squadra che ha espugnato Eindhoven nella prima giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile e chiama le stesse tredici atlete per la seconda sfida, in programma lunedì 3 dicembre alle ore 18.30 a Verone contro l’Ungheria. Colonna portante della Nazionale si conferma l’Orizzonte Catania, con cinque atlete, mentre Rapallo e Roma ne portano ...

Qualità della vita : Bolzano confermata regina d’Italia - Roma sprofonda Videoscheda : La provincia autonoma in testa alla classifica sulla Qualità della vita di ItaliaOggi . Tonfo della Capitale all’ 85esimo posto

Bilancio Italiano - manovra confermata : cosa risponderà l'Europa? : Il livello del deficit al 2,4% del Pil per il 2019 rimane un limite invalicabile, dice il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. No comment da Bruxelles.

Terremoto Centro Italia : Norcia si è fermata per ricordare la scossa di due anni fa : Questa mattina, alle 07:40 Norcia si è fermata, in un momento di riflessione e preghiera in piazza San Benedetto, per ricordare il devastante Terremoto del 30 ottobre 2016, la scossa di magnitudo 6.5 che ha portato distruzione nella città. Presenti il priore padre Benedetto Nivakoff e l’intera comunità religiosa, il sindaco Nicola Alemanno, la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, il vicario generale della diocesi ...

Concerti dei Kiss in Italia - confermata la tappa per il tour d’addio nel 2019 : info e biglietti in prevendita : I Concerti dei Kiss in Italia arrivano nell'anno dell'addio della band che manca da Milano dal 2013. Si chiude quindi una delle più interessanti parentesi del rock, che il gruppo porterà nell'End of The Road pronto ad approdare all'Ippodromo Snai nella serata del 2 luglio. 45 anni di carriera sono tanti per essere dimenticati dopo un semplice concerto che prende quindi la forma di un grande evento per il quale sono in prevendita i biglietti ...

La piccola Italia di Mancini fermata anche dall'Ucraina : Italia e Ucraina hanno pareggiato 1-1 nella gara amichevole allo stadio Ferraris di Genova. I gol di Bernardeschi al 55' e Malinovskiy al 62'.

Italia-Ucraina - commozione a Marassi : al minuto '43 la gara si è fermata in ricordo delle vittime di Ponte Morandi : Italia-Ucraina, amichevole in corso allo stadio Ferraris di Genova, è stato l'ennesimo evento utile a ricordare la tragedia di Ponte Morandi Italia-Ucraina , minuto '43 dell'incontro, il calcio lascia ...

