L' Italia non rinunci al Global Compact

Manovra - Juncker : 'Non siamo in guerra con l'Italia - atmosfera buona' : "Non siamo in guerra con l'Italia, l'atmosfera è buona. Voglio che l'Italia sia quello che è sempre stata, dentro l'Europa e che non giri le spalle all'Europa". Lo ha affermato il presidente della ...

Il magazine britannico Spectator : "Brexit è solo un mal di testa - l'Italia un incubo sanguinoso per l'Europa non eletta" : La Brexit "un mal di testa", lo scontro in atto tra Italia e Commissione il vero "incubo sanguinoso" che "rischia di causare la fine dell'Euro". È quanto scrive Nicholas Farrell sullo Spectator, magazine britannico e punto di riferimento dei Conservatori inglesi, in un editoriale con cui si schiera apertamente con Roma nella disputa sui conti pubblici ingaggiata con Bruxelles con la legge di Bilancio, ora in fase di approvazione."Nel ...

Global Migration Compact : perché l'Italia non può permettersi di rifiutare : L'immigrazione è un fenomeno mondiale, trasversale, principalmente delineato dai flussi economici del momento storico. Lo abbiamo sperimentato noi Italiani quando, dal 1900 e per i 60 anni a seguire, abbiamo colonizzato paesi in forte crescita economica, per antonomasia gli USA. Lo sperimentiamo oggi da paese di frontiera, come quel punto di approdo per molti cittadini africani che scappano da guerra, miseria e povertà (esattamente come noi). ...

Top 10 criptovalute : Rovereto non è più la capitale Italiana : Che sia o meno una bolla speculativa, Bitcoin ha perso di recente un importante alleato in Italia. Stiamo parlando della città di Rovereto, definita da molti addetti ai lavori come la capitale ...

Conte : "L'Italia non è un rischio per nessuno" : Il premier Conte è in Argentina per il G20. Parlando della Manovra, ha replicato alla Bce spiegando che "le reazioni dei mercati non ci lasciano indifferenti" e che il governo sta lavorando "perché questa situazione sia superata e per realizzare la Manovra in un clima di fiducia con i mercati e con gli investitori".

M5S lancia #IoNonCiCasco : Italiani non si fanno prendere per il c... : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Economia : Bonometti - Confindustria - a 'La Stampa' - non realizzare le infrastrutture costerà all'Italia oltre 640 miliardi : Roma, 30 nov 09:21 - , Agenzia Nova, - Non solo la Lombardia, il Piemonte e la Liguria. Occorre che a lavorare congiuntamente per sostenere lo sviluppo delle infrastrutture sia... , Res,

TRATTATIVA Italia-UE/ Il grande patto per non farci cacciare dall'euro - IlSussidiario.net : Per uscire dall'impasse l'Italia ha la possibilità di avviare una vera TRATTATIVA con l'Ue per far sì che si abbassino i tassi sui titoli di stato

Silvia Romano - l'Italiana rapita in Kenya costretta a indossare il burqa per non essere riconosciuta : Silvia Romano, la volontaria italiana rapita in Kenya nove giorni fa, «è stata costretta a indossare un niqab» che lascia scoperti solo gli occhi, e i rapitori «le mettono...

Tajani : 'Se non si cambia la manovra - gli Italiani pagheranno un prezzo amarissimo' : Intervenuto a Radio Radicale, il Presidente del Parlamento Europeo, il numero due di Forza Italia, Antonio Tajani, ha espresso le sue valutazioni sulla trattativa della manovra economica del Governo italiano con la Commissione Europea e ha detto la sua a proposito del Global Compact. Intervistato da Lanfranco Palazzolo, Tajani ha dichiarato: "Io mi auguro che il Governo faccia marcia indietro e cambi una manovra che non favorisce la crescita, ...

Tria - Italia non mette a rischio nessuno : Lo ha detto il ministro dell'Economia Tria rispondendo ad una domanda sull'allarme della Fed. "Nella storia degli ultimi 10 anni - aggiunge Tria - l'Italia solo quest'anno fa un deficit più basso. Se ...

Apple Watch - ecco l'elettrocardiogramma (ma non in Italia) : Entro l'anno l'aggiornamento del sistema operativo WatchOS con l'introduzione dell'Ecg dal polso. Ma fuori dagli Stati Uniti serviranno certificazioni degli enti di controllo sanitario

Golf - European Tour 2019 : alle Mauritius coppia franco-indiana al comando - degli Italiani solo Bergamaschi non in ombra : Il primo giro dell’Afrasia Bank Mauritius Open at Anahita si conclude con una coppia franco-indiana al comando: sul par 72 del Four Season Golf Club i migliori sono, con 64 colpi, il francese Victor Perez e l’indiano Chikkarangappa S (il cognome non è monco, è proprio formato da una sola lettera). Se l’uno è un nome già noto nel Tour europeo, anche se lo scorso anno i migliori risultati li ha ottenuti sul Challenge Tour, ...

Regeni - Salvini : “Stiamo facendo il massimo - ma governiamo in Italia - non in Egitto” : Non erano mancate le polemiche quando Salvini aveva dato priorità alle ‘buone relazioni’ con il Cairo, poco prima di andare a incontrare Al Sisi, tutto mentre l’Egitto continuava nel suo immobilismo sul caso Regeni, dopo i depistaggi, in merito alle indagini sull’efferata morte per tortura del giovane ricercatore, nel febbraio di due anni fa. Poi, il vicepremier aveva garantito che “la giustizia egiziana” sarebbe ...