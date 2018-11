L' Italia leader del ' Regions4PerMed' progetto di medicina personalizzata

Seat - protocollo d'intesa con Snam per promuovere mobilità a metano. Italia leader in Europa : MILANO - L'amministratore delegato di Snam Marco Alverà e il presidente di Seat Luca De Meo hanno siglato un protocollo d'intesa sulla mobilità sostenibile, per...

Manovra - Conte : "Ho parlato con altri leader Ue - c'è clima di fiducia" | Stasera incontra Di Maio e Salvini : "Ma il deficit non si tocca" | Juncker : "Italia - ti amo" : "Sulla Manovra ho avuto modo di scambiare cambiare opinioni con altri leader europei come Merkel e Macron, il clima si conferma buono, c'è clima di fiducia reciproca". Così il premier Giuseppe Conte da Bruxelles dove i leader europei hanno votato per l'intesa sulla Brexit.

World cup : Belgio leader - ma l'Italia è seconda : ..., continuando la sua ottima prestazione, è salita dal terzo al secondo posto con 202, 65 71 66, -14, a un giro dal termine della ISPS HANDA Melbourne World Cup of Golf, la Coppa del Mondo a squadre ...

I leader politici Italiani su Facebook? Tutti “diversamente” populisti : Nella classifica del “social populism” Matteo Salvini è il leader del “bold populism“, mentre Matteo Renzi e Silvio Berlusconi del “moderate populism”. E tuttavia il populismo è ‘endemico’ nella facebooksfera italiana e i leader politici, anche quelli non populisti, non disdegnano l’uso di questo genere di retorica. Sono queste, in estrema sintesi, le conclusioni dello studio “Socially mediated populism: the communicative ...

Il cibo made in Italy ha una nuova casa : nasce l'Unione Italiana food - associazione leader in Europa : Tra tutti l'internazionalizzazione e la crescita dei nostri prodotti sui mercati di tutto il mondo, la sostenibilità, dove siamo in prima linea per risultati raggiunti e impegni presi, il ...

Pagelle / Italia-Usa - 1-0 - : i voti. Verratti - prova da leader in mezzo al campo - amichevole - - IlSussidiario.net : Pagelle Italia-Usa , 1-0, : i voti a tutti i protagonisti della sfida amichevole che la nostra nazionale ha giocato contro quella degli Stati Uniti.

Incontro Salvini – Berlusconi - il leader di Forza Italia preoccupato per il paese : Incontro Salvini – Berlusconi, il leader di Forza Italia vede un paese lontano e isolato dall’UE “L’Italia rischia l’isolamento in Europa”, avrebbe detto il Cavaliere a Salvini, “Una procedura di infrazione significa che non arriveranno più investimenti all’Italia. Dietro l’angolo c’è l’abisso: la possibilità che lo Stato non possa pagare gli stipendi pubblici e che il governo sia ...

Huawei leader di mercato in Italia con uno smartphone su tre : Huawei è leader di mercato nella telefonia mobile in Italia, con una quota che ha ormai superato il 30%, e anche nella fascia alta le vendite crescono. L'articolo Huawei leader di mercato in Italia con uno smartphone su tre proviene da TuttoAndroid.

FIM ISDE – Italia sempre più leader nel Trofeo Junior : FIM ISDE, Day 2. L’Italia consolida la leadership nel Trofeo Junior e guadagna il 3° posto nel Trofeo Nella seconda giornata della Six Days la Maglia Azzurra ha dato ottimi segnali. Nel Trofeo Junior i giovani hanno incrementato il vantaggio sulla seconda posizione – ora occupata dagli Stati Uniti – portandolo a 2’47’’. Nel Trofeo la squadra Italiana è risalita dal quarto al terzo posto scavalcando la Spagna e portandosi alle spalle ...

Leader della crescita 2019 : ecco le aziende Italiane che crescono di più : Il Sole 24 Ore e Statista, società pioniera internazionale nell'elaborazione di dati di mercato e progetti di ricerca complessi, hanno scovato 350 aziende che si sono distinte per la rapidità di crescita dal 2014 al 2017. Non una classifica vera e propria, visto che la lista si basa su autocandidature a un bando pubblico, ma un indicatore della nuova Italia produttiva...

Mobilità : auto elettriche e car sharing - Cina leader - Italia fanalino di coda : Italia nelle retrovie della classifica mondiale della Mobilità del futuro. Infrastrutture inadeguate e quadro normativo arretrato sono i principali ostacoli allo sviluppo di car sharing, auto elettriche e a guida autonoma. In pole position nella graduatoria c’è la Cina, che supera Singapore. L’Italia è penultima nella classifica stilata da Roland Berger nel report ‘automotive Disruption Radar‘ sulla Mobilità condivisa e ...

Eleonora Daniele da record : Storie Italiane leader d’ascolti : Storie Italiane vola: nuovo record d’ascolti per Eleonora Daniele Non si ferma il successo di Storie Italiane, il fortunato programma della tarda mattinata di Rai1 condotto brillantemente da Eleonora Daniele, che nella puntata di ieri, venerdì 9 novembre 2018, l’ultima della settimana, ancora una volta ha sfiorato il 20% di share confermandosi leader d’ascolti nella sua fascia oraria. A seguire Storie Italiane di Eleonora ...

Conferenza sulla Libia senza leader europei - pesa l'isolamento dell'Italia per la manovra di bilancio : ROMA Una sfilza di viceministri e sottosegretari. La Conferenza sulla Libia di lunedì e martedì prossimo è a rischio fallimento. Nessuno dei leader europei sarà infatti presente e Palermo. Tutti, dal ...

Guida autonoma - elettriche - car sharing. Cina leader - Italia fanalino di coda : Auto che si Guidano da sole? Che inquinano poco o niente? Che si usano ma non si possiedono? Gli addetti ai lavori scommettono sulla Automotive Revolution. Tranquilli, arriverà. Quando, però, non si sa. Perchè, dati alla mano, la rivoluzione avanza ma pianino, soprattutto in Italia. A dirlo sono i risultati dell’”Automotive Disruption Radar” (che sarebbe un Osservatorio sull’evoluzione dell’auto) numero 4. Nel 2017 gli esperti ...