L' Italbasket batte la Lituania 70-65 a Brescia | mondiali di Cina 2019 più vicini

: A La Spezia @Italbasket femminile da applausi: batte la Svezia e si qualifica all'#EuroBasketWomen. Un grazie a tut… - giomalago : A La Spezia @Italbasket femminile da applausi: batte la Svezia e si qualifica all'#EuroBasketWomen. Un grazie a tut… - Coninews : Le Azzurre volano agli Europei! ?? Nell'ultimo impegno delle qualificazioni, a La Spezia, l'Italia supera la Svezia… - filippo898 : RT @uzapelloni: L’@Italbasket batte la Lituania il @FIBAWC a un passo... ?????? azzurri ?????? #sacchetti -

(Di venerdì 30 novembre 2018) Sembra ormai quasi fatta la qualificazione aidiper la Nazionale maschile di pallacanestro, capitanata da coach Meo Sacchetti. Ieri sera infatti aandava in scena la sfida contro la bestia nera di sempre: la, che gli Azzurri non superavano da ben 12 anni. Sicuramente un vero e proprio esame per i ragazzi, che hanno superato a pieni voti, con una prestazione corale, che ha esaltato gli spettatori del Palaleonessa, casa della Germani Basket, che appunto milita nella massima serie del campionato italiano di basket. Ora, per essere sicura della qualificazione, l'dovrà vincere almeno uno dei prossimi tre incontri in programma. Uno di questi si giocherà proprio domenica prossima 2 dicembre, quindi dopodomani, e sarà il primo match point utile per festeggiare un bellissimo traguardo sportivo.Coach Sacchetti: 'Sappiamo uscire dai ...