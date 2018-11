Linea dura di Washington al G20

Bungie deLinea la roadmap dei contenuti in arrivo durante l'Anno 2 di Destiny 2 : Impegnata a presentare le novità che saranno incluse nel prossimo DLC Armeria Nera, disponibile dal prossimo 4 dicembre, Bungie in questi giorni ha inoltre svelato ai giocatori i dettagli di una ricca roadmap che include tutti i DLC e gli eventi speciali che esordiranno in Destiny 2 da qui ad agosto del 2019.Come riporta Polygon, gli utenti avranno qualcosa di nuovo a cui giocare ogni settimana, fino all'estate del prossimo anno. Il primo di ...

Mosca-Kiev - Linea dura Ue sulla Russia : 14.11 L'Ue valuta nuove sanzioni verso la Russia e invita tutte le parti alla "massima moderazione per un allentamento" della tensione dopo quanto avvenuto nel mare di Azov. Lo afferma un portavoce della Commissione Ue, che esprime preoccupazione per la situazione. A nuove sanzioni potrebbero aggiungersi anche nuovi nomi nella black list che vieta i viaggi e prevede il congelamento di beni russi. "Abbiamo un vertice a dicembre,dipende tutto ...

Beppe Grillo vuole la Linea dura con l’Ue : “Cambiare le regole o si rovina la vita della gente” : Il co-fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, si schiera nettamente contro l'Ue dopo la bocciatura della manovra italiana in quella che definisce una lettera alle mamme di Luigi Di Maio e Matteo Salvini: "O si cambiano le regole europee oppure bisogna accettare di rovinare la vita della gente come in Grecia".Continua a leggere

Ddl anticorruzione - il governo battuto alla Camera durante voto segreto - Ira Salvini : 'La Linea la decido io' : Il governo è stato battuto nell'Aula della Camera sul voto segreto di un emendamento al ddl anticorruzione. La Lega ha votato contro il M5s sull'emendamento 1.272 che ridefinisce in modo restrittivo ...

Btp e spread gelano il governo. Ma resta la Linea dura con la Ue : La nuova emissione del Tesoro per i risparmiatori raccoglie solo 481 milioni, il minimo dal 2012 Non è un momento d'oro per i titoli del Belpaese. Ieri, primo giorno della nuova asta di Btp Italia, ...

Btp e spread gelano il governo. Ma resta la Linea dura con la Ue : Non è un momento d’oro per i titoli del Belpaese. Ieri, primo giorno della nuova asta di Btp Italia, sono stati collocati appena 481 milioni di euro, record negativo dal giugno 2012. Siamo ben al di sotto della media per questo tipo di emissioni, pari a circa un miliardo. La data suona sinistra: allora c’era il governo Monti e i mercati erano tesis...

Khashoggi : dirigente Casa Bianca lascia - era per Linea dura : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Manovra - il Governo sceglie la Linea dura. Spread in salita : L'ALLARME FMI L'economia è in frenata, il pericolo è una "correzione brusca dei conti". Nel breve "l'incertezza è molta" e l'effetto di crescita dello stimolo di bilancio "ambiguo". Ma nel medio ...

Manovra - Linea dura nella lettera all’Ue : saldi e crescita invariati. Dismissioni per 18 miliardi : Ci sono clausole di salvaguardia per evitare che il deficit salga oltre il 2,4% se le previsioni di crescita del governo nella Manovra non saranno confermate. Il testo prevede anche Dismissioni immobiliari corrispondenti all’1% del Pil...

Manovra - Linea dura nella lettera all’Ue Governo battuto sul condono a Ischia Ribelli M5S : De Falco rischia l’espulsione : Con 5 miliardi per l’alluvione il deficit scenderebbe al 2,2%, piano dismissioni da 18 miliardi. L’avviso di Merkel

Parcheggiatori abusivi - Linea dura : adesso i vigili possono arrestarli : Cambia tutto, arriva la galera. Il 'decreto Salvini' ha incassato ieri l'ok del Senato e, se supererà senza modifiche anche il vaglio della Camera, fare il parcheggiatore abusivo smetterà di essere ...

Carovana migranti - Trump “li fermiamo al confine col Messico”/ Ultime notizie - “ottima Linea dura dell’Italia” : Messico, Carovana migranti in arrivo da Honduras verso confine Usa: Pentagono, "880 soldati verso la frontiera". Ultime notizie, Trump "li fermeremo, non come in Europa"(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 11:55:00 GMT)

Trump a Conte : 'Condivido Linea dura su migranti' : "Il primo ministro" Giuseppe Conte, conclude, "sta lavorando molto duramente sull'economia dell'Italia - aggiunge Trump - . Avrà successo!". Nel frattempo il presidente americano si rivolge ...

Spread e manovra - la Linea dura di Merkel e Juncker. E M5S e Lega litigano sulle banche : Un'altra giornata con il fiato sospeso in attesa del verdetto che Standard&Poor darà stasera sul debito italiano. La preoccupazione che il giudizio di S&P possa essere più duro di quello di Moody's ha ...