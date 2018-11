Libertadores | ora è ufficiale | River-Boca si giocherà a Madrid

River Plate-Boca Juniors - Finale Copa Libertadores 2018 : dove e quando si gioca? Data - programma - orario e tv. Ufficiale la sede del recupero : Dopo la suggestione di Genova o l’ipotesi di Abu Dhabi, la Finale di ritorno della Copa Libertadores 2018 tra River Plate e Boca Juniors è destinata a svolgersi a Madrid. Secondo i media spagnoli si dà ormai per certa questa scelta. Relativamente alla Data si parla infatti di 8 o di 9 dicembre, con quest’ultimo giorno il più probabile (ore 20.30). Vero è che il Santiago Bernabeu, casa del Real Madrid, per una serata avrà i forti ...

Copa Libertadores - Zanetti : “Ancora una volta ha vinto la violenza” : Javier Zanetti, 145 presenze con la Nazionale argentina, parla della finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors rinviata dopo i gravi episodi di violenza prima del match in programma sabato scorso a Buenos Aires con l’assalto di un gruppo di tifosi al pullman del Boca e la successiva decisione del Conmebol di […] L'articolo Copa Libertadores, Zanetti: “Ancora una volta ha vinto la violenza” proviene da ...

Copa Libertadores - rinviata ancora la finale River-Boca : Lo sport è estraneo da tutto questo, e lo stadio gremito costretto a una attesa estenuante poteva infiammarsi da un momento all'altro. Secondo la stampa argentina, il retour match - dopo il 2-2 dell'...

Copa Libertadores - rinviata ancora la finale River-Boca - : Gli ospiti avevano chiesto un nuovo slittamento dopo che ieri il loro pullman era stato attaccato da un gruppo di tifosi avversari. La nuova data sarà decisa martedì 27 novembre. Conmebol: "Non ci ...

River Boca : orario e ultime notizie sulla finale di Copa Libertadores. Altro rinvio per il Superclasico? : Il Conmebol chiede di vivere una finale in pace, rispettando per i rivali e mostrando il miglior volto del Sudamerica al mondo. Invitiamo tutti gli appassionati a condividere i valori del Fair-play". ...

River Plate-Boca Juniors - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il nuovo programma della Finale di Coppa Libertadores : Oggi domenica 25 novembre (ore 21.00) si giocherà River Plate-Boca Juniors, Finale di ritorno della Copa Libertadores (la Champions League del Sudamerica). Il Superclasico doveva disputarsi ieri ma è stato rinviato a causa degli incidenti al di fuori del Monumental di Buenos Aires: nella capitale argentina, infatti, il pullman della squadra ospite è stato aggredito da alcuni tifosi, è partita una sassaiola e sono stati lanciati dei fumogeni che ...

River Plate-Boca Juniors - Finale Copa Libertadores 2018 : match rinviato per incidenti - si gioca oggi. Programma - orario d’inizio e tv : Il Superclasico è stato rinviato a oggi 25 novembre (ore 21.00 italiane). La sfida tra River Plate e Boca Juniors, Finale di ritorno della Copa Libertadores (la Champions League del Sudamerica), doveva giocarsi ieri ma non si è scesi in campo a causa degli incidenti pre-partita: la Finale del Secolo, il match da urlo di Buenos Aires che deve incoronare la Regina del Continente, è stato rinviato per incidenti. Nel pomeriggio un violento attacco ...

Copa Libertadores – Sfida rinviata ancora : i calciatori del Boca si rifiutano di giocare : La finale di ritorno della Copa Libertadores sarà disputata alle 23.15 (ore italiana): dopo l’attacco al bus del Boca Junior i calciatori si rifiuterebbero di giocare La finale di ritorno della Copa Libertadores tra River Plate e Boca Junior è stata rinviata a causa dell’assalto di alcuni tifosi al pullman della squadra in trasferta (VEDI QUI). La partita che avrebbe dovuto andare in scena alle 21, è stata rinviata alle 22, per ...

River-Boca : data - orari e probabili formazioni della finale di Copa Libertadores : Quando c'è il Superclásico, tutto il resto - in Argentina e non solo - passa in secondo piano: se poi l'incrocio tra Boca Juniors e River Plate vale la Libertadores, ci sono tutti i canoni per ...

Libertadores - Tevez è ancora il leader del Boca : il gesto al termine dell’andata contro il River [VIDEO] : La finale di andata della Coppa Libertadores tra Boca Juniors e River Plate è ormai andata in archivio, lasciando aperte le porte a qualunque risultato nella gara di ritorno che si disputerà al “Monumental” il 24 novembre. Ciò che rimane, almeno per i sostenitori del Boca, è che Carlitos Tevez è ancora il vero leader degli Xeneizes, pur non essendo più un titolare. L’Apache, entrato al 73′ al posto di Villa, ha ...

Boca Juniors-River Plate - Andata Copa Libertadores : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Oggi sabato 10 novembre si gioca Boca Juniors-River Plate, Finale d’Andata della Copa Libertadores 2018 (la Champions League del Sudamerica). Alla Bombonera andrà in scena il Classico per eccellenza, l’eterna rivalità tra le due formazioni argentine si rianimerà a livello internazionale e si preannuncia grande spettacolo perché entrambe le squadre vogliono compiere un passo importante verso la conquista del trofeo, soprattutto i ...

Copa Libertadores - che tensione per Boca-River : trasferte vietate ed orario modificato : Copa Libertadores, Boca-River sarà la finalissima 2018, un incontro molto delicato sotto il profilo dell’ordine pubblico Copa Libertadores, la finale Boca-River è la gara dell’anno in Sud America. L’attesa sale in maniera spasmodica e le forze dell’ordine si stanno già organizzando per evitare scontri tra le tifoserie. Sarà un doppio confronto andata e ritorno, ed entrambe le trasferte verranno vietate agli ospiti, ...