L’estrema destra contro le donne in Europa

L’estrema destra contro Macron : Parigi. Il progetto era ancora “impreciso” e “mal definito”, ma il bersaglio era già stato fissato: Emmanuel Macron. Questa mattina, in tre dipartimenti francesi, Isère, Ile-et-Vilaine e Mosella, sono state arrestate sei persone vicine all’ultradestra, sospettate di pianificare un attentato contro l

Brasile - Bolsonaro è il nuovo presidente. Vince L’estrema destra : Brasile, Vince BolsonaroBrasile, Vince BolsonaroBrasile, Vince BolsonaroBrasile, Vince BolsonaroBrasile, Vince BolsonaroBrasile, Vince BolsonaroVirata a destra per il Brasile. Dopo un’egemonia di 13 anni di governo del Partito dei Lavoratori, il candidato del Partito Social-Liberal, Jair Bolsonaro, ha vinto le elezioni al secondo turno con il 55 per cento dei voti. Conosciuto come il «Trump tropicale», Bolsonaro è un ex militare (circondato da ...

Brasile - Bolsonaro è il nuovo presidente - vince L’estrema destra : Brasile, vince BolsonaroBrasile, vince BolsonaroBrasile, vince BolsonaroBrasile, vince BolsonaroBrasile, vince BolsonaroBrasile, vince BolsonaroVirata a destra per il Brasile. Dopo un’egemonia di 13 anni di governo del Partito dei Lavoratori, il candidato del Partito Social-Liberal, Jair Bolsonaro, ha vinto le elezioni al secondo turno con il 55 per cento dei voti. Conosciuto come il «Trump tropicale», Bolsonaro è un ex militare (circondato da ...

Elezioni in Assia : crolla la Cdu di Angela Merkel - volano i verdi e L’estrema destra : Il risultato del voto nel Land della Germania centrale considerato un test importante per la coalizione di governo. crolla sia il partito della Cancelliera che i socialdemocratici, verdi al 20%, cresce anche l’estrema destra

Julia - che si è infiltrata tra i fondamentalisti islamici e L’estrema destra : Julia EbnerJulia EbnerJulia EbnerJulia EbnerJulia EbnerJulia EbnerPer tre anni Julia Ebner, 26 anni, ricercatrice austriaca all’Institute for Strategic Dialogue ha vissuta una tripla personalità. La sua, quella di una donna attiva all’interno dei gruppi di estrema destra e quella di una fondamentalista islamica. Per riuscirci si è creata un nuovo passato e un nuovo presente, a partire dai suoi profili sui social network, creati ad hoc per ...

Afd “Vogliamo Salvini presidente della Commissione Ue”/ La richiesta delL’estrema destra tedesca : Afd “Vogliamo Salvini presidente della Commissione Ue”. La richiesta dell’estrema destra tedesca, che punta sul leader leghista per le elezioni del prossimo maggio 2019(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 13:04:00 GMT)