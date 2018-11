L' Eredità | scoppia il caso ' coccodrillo' Brutto sospetto su Flavio Insinna | ' Palese | c' è

Una gaffe all’Eredità scoppia una bufera : Flavio Insinna è al timone del programma “L’Eredità” e sebbene il conduttore romano faccia di tutto per essere impeccabile, umile e farsi amare dal pubblico, la sfida pare più ardua del previsto e in questi pochi giorni non sono mancate gaffe e polemiche. Lunedì la concorrente Silvia è stata chiamata a rispondere su una curiosità legata ad Arezzo che sarebbe famosa secondo quanto dichiarato dalla donna per la sua quintana. Flavio Insinna ha ...