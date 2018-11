L' Eredità | Flavio Insinna e il suo sosia in Rai Cosa nota un telespettatore dopo la

L'Eredità - delirio contro Flavio Insinna : 'Guardate in faccia Federico - capito perché lo fanno vincere?' : A L'Eredità di Flavio Insinna c'è un nuovo e giovanissimo campione: si tratta di Federico , che si è imposto al quiz pre-serale di Rai nella puntata di giovedì 29 novembre. Federico è arrivato al ...

L'Eredità - una drammatica beffa per Marina : il quiz di Flavio Insinna per lei diventa un incubo : Per Marina Capitelli , L'Eredità è un grande rimpianto. Siamo negli studi di Flavio Insinna , al celebre quiz pre-serale di Rai 1 . Studi 'amari', per Marina, che se ne va via a mani vuote. La ragazza ...

L'Eredità - l'ombra grillina di Roberto Fico su L'Eredità di Flavio Insinna : cosa manca a La Ghigliottina : Un'intromissione grillina a L'Eredità di Flavio Insinna . Si scherza, ovviamente. Ma tant'è: siamo alla puntata di mercoledì 28 novembre , alla Ghigliottina , il gioco finale del quiz pre-serale di ...

L'Eredità - la risposta da brividi : rivolta in Valtellina - Flavio Insinna non sa più che pesci pigliare : Incredibile, ma vero. Siamo, come spesso accade, negli studi de L'Eredità , il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1. La puntata è quella di mercoledì 28 novembre, la domanda posta dal ...

L'Eredità - Flavio Insinna senza parole : Giulia e la risposta-scandalo - clamoroso sfregio a Lucio Battisti : Scherza coi fanti, ma lascia stare Lucio Battisti . A L'Eredità , vera e propria fiera degli orrori, Flavio Insinna testa le conoscenze musicali della concorrente Giulia domandandole chi balla nella ...

L'Eredità - polemica furibonda per la domanda a Sara : 'Così Flavio Insinna ha spinto la campionessa in finale' : Le polemiche per i presunti aiuti alla campionessa de L'Eredità , il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1, non erano mai state così roventi come oggi, lunedì 26 novembre. L'accusa è ...

L'Eredità - come hanno ridotto Silvia : sconcerto da Flavio Insinna - massacrati i truccatori : Questa volte a L'Eredità di Flavio Insinna nel mirino ci è finita Silvia . Siamo al quiz pre-serale in onda su Rai 1, per la precisione è la puntata di lunedì 26 novembre. Episodio al quale prende ...

L'Eredità - Flavio Insinna senza parole : 'Dove si sono rivisti Renzo e Lucia?' - peggior risposta di sempre : La più sconcertante delle risposte a L'Eredità arriva da Laura, concorrente del quiz preserale di Flavio Insinna che ha dato prova di una sesquipedale ignoranza letteraria. La domanda, in apparenza, è ...

L'Eredità - trionfo brutale per Flavio Insinna : imbarazzante ko per Gerry Scotti e The Wall - le cifre : Si mette malissimo per Gerry Scotti e il suo The Wall , il quiz pre-serale in onda su Canale 5 che ha preso il posto di Caduta Libera e che proprio non riesce ad ingranare: L'Eredità di Flavio Insinna ...

L'Eredità - scoppia il caso del 'grandi' : nuova bufera su Flavio Insinna : A L'Eredità di Flavio Insinna , il quiz pre-serale in onda ogni sera su Rai 1, scoppia il caso del 'grandi'. Siamo alla puntata di venerdì 23 novembre, al gioco finale: la Ghigliottina . Le parole-...

L'Eredità - Flavio Insinna contestato dai telespettatori : 'Ma che risposta è?' - il caso Zero alla Ghigliottina : Non ce l'ha fatta Giacomo, il campione dell' Eredità , a portarsi a casa i 95mila euro di montepremi. La tradizionale Ghigliottina finale introdotta dal conduttore Flavio Insinna ha però registrato ...

L'Eredità - Flavio Insinna sbalordito dopo la risposta sul 'giustiziere della notte' : 'È Batman?' : Momenti di enorme ilarità per i telespettatori de L'eredità su Raiuno con Flavio Insinna , quando il conduttore ha lanciato una domanda su un mito del cinema. Sui social si è scatenata una grande ...

L'Eredità - da Flavio Insinna il campione che spunta dal passato : in studio così - sconcerto su Rai 1 : A L'Eredità di Flavio Insinna , il quiz pre-serale in onda su Rai 1, c'è un nuovo campione: si tratta di un pessanese di origini statunitensi, Michael Fabbri , che si è imposto nella puntata di ...

L'Eredità - dolori reumatici e diarrea : ciò che nessuno aveva notato sullo show di Flavio Insinna : Il pubblico de L'Eredità di Flavio Insinna ? Forse è composto da persone anziane, insomma un po' in là con gli anni. Il dubbio è sorto su Twitter durante la puntata del quiz pre-serale di Rai 1 di ...