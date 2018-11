Legacies 1×06 riporta indietro la sposa di Alaric e svela la verità su Landon grazie ad

optimaitalia

(Di venerdì 30 novembre 2018)Colpo di scena in1x06 e colpo al cuore di. Così possiamo riassumere il promo del nuovo episodio dello spin off di The Vampire Diaries e The Originals che sta convincendo il pubblico americano. Non sappiamo ancora quando e se sbarcherà in Italia ma sicuramente il sesto episodio sarà di quelli da non perdere.Le prime immagini di1x06 mettonoal cospetto di Jo. Quest'ultima torna come il pubblico l'aveva lasciata ovvero con tanto di abito dae sangue al petto, ma il professore non può far altro che afferrare la sua balestra e intimarle di stargli lontano. Si tratta di un altro mostro da combattere, magari un mutaforma, o Jo è davvero tornatain qualche modo?Nel sesto episodio dal titolo "Mombie Dearest", mentre Lizzie (Jenny Boyd) e Josie (Kaylee Bryant) si preparano per il loro tanto atteso 16esimo compleanno,(Matthew ...