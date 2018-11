Le politiche climatiche producono vantaggi economici e occupazionali

huffingtonpost

(Di venerdì 30 novembre 2018) L'UNEP ha appena pubblicato il suo Rapporto "Emissions Gap 2018" nel quale documenta che complessivamente a livello mondiale i paesi non stanno adottando le misure necessarie per attuare l'Accordo di Parigi del 2015 sul clima.Le emissioni mondiali di gas serra hanno raggiunto 53,5 miliardi di tonnellate di CO2equivalente. Sembravano entrate in una fase di stabilizzazione fino al 2016, ma nel 2017 e anche nel 2018 sono di nuovo aumentate. Per mantenere la traiettoria del riscaldamento globale entro i 2°C le emissioni mondiali dovrebbero essere ridotte di circa il 25% entro il 2030 e di circa il 50% per poter restare nella traiettoria di 1,5°C. Secondo l'UNEP gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra dei vari Paesi, per poter mantenere la traiettoria dei 2°C, dovrebbero essere triplicati rispetto ai livelli attuali.L'Agenzia Europea per l'Ambiente, a sua volta, ...