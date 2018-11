Le pagelle di Apollon Limassol-Lazio 2-0, Europa League 29-11-2018: bianco celesti umiliati

lanotiziasportiva

: Apollon-Lazio 2-0, le pagelle di CalcioWeb - zazoomnews : Apollon-Lazio 2-0, le pagelle di CalcioWeb - LazioNews_24 : I voti dei maggiori quotidiani sportivi #lazionews24 - zazoomnews : Apollon-Lazio le pagelle: Luiz Felipe da dimenticare Correa & Caicedo è una serata no - #Apollon-Lazio… -

(Di venerdì 30 novembre 2018), giovedì 29 novembre.mai in partita,affondati da unche tira fuori l’orgoglio.che era alla ricerca del primo posto nel girone, ciprioti che sono invece già eliminati dalla competizione: tutti si aspettavano un risultato sicuramente diverso, e invece i laziali, che sono scesi in campo con un massiccio turnover, si sono ritrovati subito a far fatica contro un avversario che di perdere proprio non ne ha voluto sapere, nonostante la vittoria non abbia cambiato l’economia del girone H della competizione.-2019, ledi2-0(5-3-2) Allenatore:Bruno Vale 7Joao Pedro 6,5Spoljaric 6Roberge 7,5Ouedraogo 6Soumah 6Sardinero 6Sachetti 5,5Markovic 8Faupala 7,5Schembri 5,5(3-5-1-1) Allenatore: Simone Inzaghi 5Proto ...