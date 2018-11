Le imprese Di Maio intestate a moglie e figli | tutti i dubbi sulle ragioni della scelta

I sondaggi in calo - M5S accelera su reddito. Di Maio : "Andrà alle imprese" : Risolta la "questione" riforma della prescrizione, il Movimento 5 Stelle torna su uno dei cavalli di battaglia che più sta a cuore ai suoi elettori - e che potrebbe essere determinante nella campagna elettorale in vista delle Europee -: il reddito di cittadinanza.Che - secondo il vicepremier Luigi Di Maio - non sarà solo un mero sussidio a chi non lavora, ma in caso di assunzione verrà convertito in sgravio fiscale per i datori di lavoro. ...