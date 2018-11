Lazio | contro il Chievo si cambia | confermato solo Acerbi

CF : bocciata l'iniziativa UDC contro libera circoLazione : Ciò avrebbe pesanti conseguenze per l'economia svizzera. Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli. Indirizzo e-mail La ...

La Lazio ha perso 2-0 contro l’Apollon in Europa League - ma era già qualificata ai 16esimi di finale : La Lazio ha perso 2-0 contro la squadra cipriota Apollon nella partita di questa sera dei gironi di Europa League. La sconfitta non sarà comunque rilevante per la qualificazione della Lazio ai 16esimi di finale del torneo, che era già

Europa League - emozioni forti a San Siro : il Milan non può sbagliare contro il Dudelange - la Lazio prova l’assalto (difficile) al primo posto : Dopo la giornata di ieri di Champions League che ha regalato emozioni e colpi di scena è il momento di scendere in campo per l’Europa League, si gioca un turno molto importante e che può dare indicazioni per il proseguo della competizione, due le squadre italiane in campo: la Lazio ed il Milan. La squadra di Gennaro è reduce dalla beffa proprio contro i club biancoceleste, i tre punti sembravano vicinissimi poi è arrivato il pareggio ...

Lazio - caccia al tesoro contro l'Apoel Nicosia : Per altri ancora, vedi i vari Rossi, Armini, Guerrieri, un'occasione per entrare nel mondo dei grandi. Nessun dorma.

La sorprendente riveLazione di Iniesta : “lottavo contro la depressione - non potevo aiutare il Barca” : Don Andres Iniesta ha svelato i problemi di depressione che ha dovuto affrontare ai tempi del Barcellona, ma anche i guai interni alla Spagna ai Mondiali “Le persone vengono mosse dalla voglia di fare e in una situazione del genere non hai niente, non senti le cose. Io desideravo solo che arrivasse la notte per potermi prendere una pastiglia e riposare. Quando soffri di depressione non sei te stesso“. Andres Iniesta come un libro ...

Lazio-Milan - scontro Gattuso-Salvini : social divisi : La politica deve finirla di usare lo sport come propaganda elettorale. Abbiamo dovuto sopportare questo fastidioso megafono per 30 anni. Ci siamo già tolti questo dente cariato e non ne abbiamo ...

Lazio - Inzaghi contro il Milan cerca l'allungo : Dai banchi condivisi a Coverciano alle panchine bollenti di Milan e Lazio. Gattuso c'è arrivato più tardi, ma adesso è diventato il tabù d'Inzaghi: 'Aveva già dimostrato a Pisa di essere forte. È un ...

Scontro fra pullman Stp e auto all'incrocio della circonvalLazione : BRINDISI - Scontro fra una Ford Focus e un pullman della Stp sulla circonvallazione di Oria: ad avere la peggio la conducente dell'auto. L'incidente si è verificato all'altezza della strada per ...

Lazio-Milan - Simone Inzaghi pronto allo scontro diretto : “una gara che vale molto in chiave Champions” : Lazio, Simone Inzaghi ha presentato l’incontro col Milan confermando l’assenza di Leiva in mezzo al campo così come i problemi di Durmisi “Speriamo domani che i ragazzi si regalino una grande partita, siamo quarti e vogliamo mantenere la posizione. Ci aspetta una partita importante, uno scontro diretto contro una grande ma abbiamo nelle corde certe partite”. Battere il Milan per consolidare il quarto posto in ...

Bordata di Benedetto Levi (Iliad) contro TIM - Vodafone - Wind Tre e Fastweb per le rimoduLazioni : Benedetto Levi di Iliad si è pronunciato circa la decisione del TAR del Lazio di respingere il ricorso di TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb tentato per inibire il diritto di rimborso, destinato agli utenti, delle somme indebitamente sottratte in relazione alla fatturazione a 28 giorni (ve ne avevamo parlato qui appena due giorni fa). Ancora non si conoscono i criteri su cui si baserà il calcolo degli importi dovuti: sappiamo che il periodo di ...

Lazio-Milan - Immobile contro Cutrone e la sfida vale doppio : Attento Ciro, tu sei un campione. Mica vorrai davvero farti soffiare il posto da Cutrone. Mancini ora pensa persino al baby di Milanello, come se il problema del gol fosse legato a Immobile col ...

ATA - controlli in corso in tutte le province : depennamenti e riformuLazione graduatorie : Si stanno effettuando controlli in tutte le province sulle graduatorie ATA, con conseguenti depennamenti e riformulazione delle posizioni dei candidati. Gli ultimi scandali hanno portato, di fatto, a un innalzamento dei controlli sulle graduatorie. Come promesso dal ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, dopo il caso ‘Diplomat’ di Agrigento, si stanno svolgendo indagini a tappeto in tutte le scuole paritarie. controlli in ...

Milan - Gattuso pensa al 3-5-2 contro la Lazio : Stefano Cantalupi, nell'articolo sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, analizza le possibili soluzioni tattiche per i rossoneri in vista della sfida con la squadra di Simone Inzaghi. Cristian ...

Nazionale - alcuni azzurri lasceranno il ritiro dopo la gara contro il Portogallo : “protestano” Lazio e Milan : Roberto Mancini ha deciso di far rientrare anzitempo dalla Nazionale alcuni calciatori al momento nella rosa azzurra La Nazionale italiana di Roberto Mancini si appresta a giocare due gare nel giro di pochi giorni. La prima sarà una gara ufficiale valida per la Nations League contro il Portogallo, la seconda un’amichevole contro gli USA. Ebbene, sembra proprio che alcuni big dell’Italia lasceranno il ritiro azzurro dopo il ...