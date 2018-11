Lavoro | Istat | ad ottobre disoccupazione sale al 10 | 6%

Lavoro - Istat : Disoccupazione sale al 10 - 6% a ottobre : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Istat : produttività del Lavoro cresce dello 0 - 4% - un quarto di quella Ue : Il valore aggiunto dell'intera economia ha registrato una crescita in volume del 2,1% rispetto al 2016. La produttività del lavoro - calcolata come valore aggiunto per ora lavorata - è aumentata ...

Lavoro : Istat - produttività media annua tra 1995-2017 +0 - 4% - +1 - 6% in Ue : ... segnando solo una lieve riduzione nell'ultimo biennio Nel 2017 il valore aggiunto dell'intera economia ha registrato una crescita in volume del 2,1% rispetto al 2016. La produttività del Lavoro, ...

Istat - dati sul Lavoro in peggioramento. Risale la disoccupazione - calano gli occupati : Il tasso di disoccupazione a settembre Risale di 0,3 punti percentuali su agosto al 10,1%. Lo rileva l'Istat nella nota flash su occupati e disoccupati. Rispetto a settembre 2017 il tasso di disoccupazione è diminuito di 1,1 punti. Le persone in cerca di lavoro sono 2.613.000 in aumento di 81.000 unità (+3,2%) rispetto ad agosto e in calo di 288.000 unità su settembre 2017.Il tasso di disoccupazione cresce di 0,3 punti ...

Buone notizie per il Lavoro. Gli ultimi dati Istat prima del decreto Dignità : Più dipendenti, più contratti a termine e più occupati tra gli over 50. I dati sul mercato del lavoro diffusi oggi dall'Istat, aggiornati ad agosto, confermano alcune tendenze che durante l'anno sono andate consolidandosi e che portano il tasso di disoccupazione a scendere sotto la soglia del 10 per

Istat - disoccupazione cala al 9 - 7% “mai così tanto Lavoro dal 1977”/ Renzi “merito Jobs Act” - ma i sindacati.. : Dati Istat, disoccupazione cala al 9,7%: "mai così tanto lavoro dal 1977", ma siamo terzultimi in Europa. Renzi, "merito del Jobs Act", sindacati attaccano "solo precariato"(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 14:06:00 GMT)

Lavoro - Istat : +69mila occupati - occupazione agosto record al 59% : Roma, 1 ott., askanews, - Dopo il calo dei due mesi precedenti, la stima degli occupati ad agosto 2018 torna a crescere, +0,3% su base mensile, pari a +69 mila unità,. Il tasso di occupazione ...

Istat - ad agosto disoccupazione al 9.7% : mai sotto il 10 dal 2012. Ma salgono giovani senza Lavoro e contratti a termine : Era da gennaio 2012 che il tasso di disoccupazione in Italia non scendeva sotto al 10%. Ma i dati di agosto dell’Istat mostrano per la prima volta negli ultimi 6 anni un’inversione di tendenza: la percentuale è scesa al 9,7% con un calo di 0,4 punti percentuali su luglio e 1,6 punti su agosto 2017. L’Istituto nazionale di statistica evidenzia però che aumentano anche i giovani disoccupati e i lavoratori a termine, mentre ...

