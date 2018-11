LAURA TORRISI E LEONARDO PIERACCIONI DI NUOVO INSIEME Foto | l' attrice ha rifiutato un

Pieraccioni nuovo film : l’ex LAURA TORRISI ha rifiutato un ruolo in Se son rose : Laura Torrisi doveva recitare con Leonardo Pieraccioni nel nuovo film Se son rose Ospite di Verissimo per parlare del nuovo film Se son rose, Leonardo Pieraccioni ha svelato una succosa curiosità sull’ex compagna Laura Torrisi. I due si sono lasciati da tempo ma hanno mantenuto un ottimo rapporto per il bene della figlia Martina. Un […] L'articolo Pieraccioni nuovo film: l’ex Laura Torrisi ha rifiutato un ruolo in Se son rose ...

Leonardo Pieraccioni ritrova l’amore e la nuova fiamma somiglia molto a LAURA TORRISI : foto : A giorni Leonardo Pieraccioni tornerà nelle sale con un nuovo film, di cui è regista e protagonista. Si intitola “Se son rose”, esce il 29 novembre e vede accanto al comico toscano un cast tutto al femminile: Michela Andreozzi, Elena Cucci, Caterina Murino, Claudia Pandolfi, Gabriella Pession, Mariasole Pollio, Antonia Truppo e Nunzia Schiano. La commedia prende il via da un sms mandato alle ex fidanzate del protagonista Leonardo Giustini ...