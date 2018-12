Pierpaolo Spollon su L’allieva 3 e Lino Guanciale : “Ci sono buone possibilità - lui non ha detto no” : Pierpaolo Spollon si sbilancia su L'Allieva 3 e il futuro della fiction. L'attore, che rivedremo ne La Porta Rossa 2 nuovamente al fianco di Lino Guanciale, ha spiegato di essere molto positivo nei riguardi di una terza stagione. A FanPage, Spollon ha ammesso che ci sono buone possibilità di vedere L'Allieva 3 - e del resto c'è ancora molto materiale cartaceo da cui prendere spunto grazie ai romanzi di Alessia Gazzola. L'attore ha confermato ...

L’allieva 3 - Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi hanno ‘buone possibilità’ di tornare : Sgombriamo subito il campo da eventuali equivoci: non c’è alcuna comunicazione ufficiale ancora ma – visto il grande successo di pubblico – è probabile che L’allieva 3 – sempre con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi – si farà. Lo rivela l’attore Pierpaolo Spollon che, nella serie, interpreta Marco Allevi, il fratello della protagonista Alice, interpretata proprio dalla Mastronardi: “Nei ...

L’allieva 3 ci sarà? Le dichiarazioni di Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi : L'Allieva 3 si farà? Le idee per nuove stagioni ci sono, ma ciò potrebbe non bastare. La fiction Rai, tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, sta ottenendo un grandissimo successo nella prima serata di giovedì. Ci sono molti fattori da tenere in considerazione prima di pensare alla possibilità di avere una terza stagione. Partiamo dagli ascolti. Finora, L'Allieva 2 ha registrato 5-6 milioni di spettatori ogni settimana, eguagliando (o ...

L’allieva 2 - ultimo appuntamento con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale : ultimo appuntamento per la seconda stagione de L’allieva 2 con Alice chiamata a delle scelte importanti per il suo cuore: in onda su Rai1 giovedì 29 novembre alle 21.25 la fiction di successo negli ascolti tratta dai romanzi di Alessia Gazzola e interpretata da Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. L’allieva 2, anticipazioni primo episodio Nel primo episodio dal titolo Omega come omicidio, Claudio annuncia ad Alice che ...

Alessandra Mastronardi innamorata di Lino Guanciale ne L’allieva 2 : “Ho una passione per lui” : Tra Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale c'è grande intesa, e ciò è visibile ne L'Allieva 2. Gran parte del successo della fiction si deve ai due attori. Più che colleghi, sono amici e complici affiatati dentro e fuori dal set. Si sono conosciuti in tempi remoti, galeotto fu Woody Allen che li scelse per To Rome With Love. Dopo l'esperienza hollywoodiana (anche se il film è stato girato nella Capitale), Lino e Alessandra si sono rivisti ne ...

Lino Guanciale girerà L’allieva 3? La sua risposta : L’allieva 3 si farà? Lino Guanciale non si sbilancia sulla sua presenza Lino Guanciale è il Re Mida della fiction italiana: tutte le fiction che lo vedono protagonista sbancano l’Auditel. Non dirlo al mio capo 2 con Vanessa Incontrada, conclusasi qualche settimana fa, è stata un successo. Per non parlare de L’allieva 2 in onda il giovedì sera su Raiuno per altre due settimane che sta facendo registrare ascolti record. La ...

Lino Guanciale da una strana malattia al successo de L’allieva 2 : “Brutto andare avanti per inerzia” : Da un paio d'anni, Lino Guanciale è il protagonista assoluto della stagione televisiva Rai. Le sue fiction registrano sempre un successo straordinario, merito dei suoi personaggi (bad boy dal cuore d'oro) che conquistano le sue colleghe e il pubblico. Con Alessandra Mastronardi (con la quale ha condiviso molti set, tra cui L'Allieva) e Vanessa Incontrada (Non Dirlo al Mio Capo) c'è un rapporto d'amicizia e di stima professionale. L'attore ...

Perché Lino Guanciale non sarà ne I Medici 3 - al suo posto un altro attore de L’allieva 2? Tutte le ipotesi : Lino Guanciale non sarà ne I Medici 3. Questo è almeno quanto sappiamo finora. Nei mesi scorsi si è parlato di una possibile presenza dell'attore abruzzese nel cast della serie, ma non vi è nulla di certo, o quantomeno sembra impossibile che ci sia. Al suo posto, invece, confermato un attore de L'Allieva 2, che Lino Guanciale conosce molto bene. Parliamo di Giorgio Marchesi, che in questa seconda stagione interpreta il PM Sergio Einardi. Ne I ...

Lino Guanciale : il rapporto con Giorgio Marchesi sul set de L’allieva 2 : L’Allieva 2, Claudio Conforti (CC) e Sergio Einardi: in che rapporti sono gli attori Lino Guanciale e Giorgio Marchesi Ne L’Allieva 2 sono Claudio Conforti e Sergio Einardi, rispettivamente medico legale e PM, e si detestano da morire. Nella realtà Lino Guanciale e Giorgio Marchesi, entrambi attori, sono complici e affiatati. Ebbene sì, nessuna rivalità […] L'articolo Lino Guanciale: il rapporto con Giorgio Marchesi sul set de ...

Lino Guanciale - Claudio Conforti : sul set de L’allieva anche grazie al padre : Lino Guanciale e il personaggio di Claudio Conforti ne L’Allieva 2: l’aiuto del padre Lino Guanciale è tornato ad indossare i panni di Claudio Conforti ne L’Allieva 2, fiction di successo di Rai Uno. Per interpretare l’affascinante medico legale, Lino ha chiesto aiuto al padre, che è un vero medico. Tanto che Guanciale era pronto […] L'articolo Lino Guanciale, Claudio Conforti: sul set de L’Allieva anche ...

Il rapporto tra Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi ne L’allieva 2 : “Tra noi é nata subito un’intesa” : Nella fiction sono amanti, nella vita reale invece Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi sono molto amici. Ne L'Allieva 2 tornano a vestire i panni di Alice Allevi e Claudio Conforti, personaggi nati dalla penna di Alessia Gazzola. In occasione del lancio della seconda stagione, la cui prima puntata è andata in onda giovedì 25 ottobre su Rai1, l'attore abruzzese è stato ospite a Vieni Da Me, programma di Caterina Balivo. Lino Guanciale ha ...

Cast e personaggi de L’allieva 2 con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi : trame e promo episodi 25 ottobre : Cast e personaggi de L'Allieva 2 debuttano da stasera, 25 ottobre, su Rai1. Dopo il grande successo della prima stagione, in onda due anni fa, torna la fiction tratta dai romanzi best-seller di Alessia Gazzola “Le ossa della principessa” e “Una lunga estate crudele” e diretta da Fabrizio Costa. Sei serate per addentrarci ancora nel mondo di Alice Allevi, sognatrice e maldestra specializzanda di medicina legale. Per la protagonista sarà un ...

Video intervista Lino Guanciale ne L’allieva 2 (esclusiva OM) : “La stagione 3? Conforti ha ancora molto da dire” : Lino Guanciale torna a vestire i panni del dottor Claudio Conforti (chiamato anche CC dagli attori della serie) ne L'Allieva 2. I nuovi episodi andranno in onda da domani, giovedí 25 settembre, per un totale di sei serate consecutive su Rai1. Il cast al completo ha presentato la seconda stagione in conferenza stampa, dove è stato mostrato in anteprima il primo episodio. Grandi protagonisti dell'evento, Alessandra Mastronardi, Guanciale e la ...

“L’allieva” : ritorna la fiction di Rai1 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale : Dopo il grande successo della prima stagione, torna “L’Allieva”, la fiction di Rai1, coprodotta da Rai fiction ed Endemol Shine Italy con Alessandra Mastronardi, nei panni della specializzanda in medicina legale Alice Allevi, e Lino Guanciale, nel ruolo del dott. Claudio Conforti, suo affascinante e severissimo mentore. La serie, sei nuove prime serate per la regia di Fabrizio Costa, è tratta dai romanzi best-seller di Alessia Gazzola “Le ossa ...