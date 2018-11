L' Allieva 2 | riassunto dell' ultima puntata | la scelta di Alice è Claudio | Einardi muore

Blastingnews

: L'Allieva 2, anticipazioni ultima puntata - Varych4 : L'Allieva 2, anticipazioni ultima puntata - SerieTvserie : L'Allieva 2, anticipazioni ultima puntata - tvblogit : L'Allieva 2, anticipazioni ultima puntata -

(Di venerdì 30 novembre 2018) Ieri sera in prime time su Raiuno è andata in onda la sesta ea seconda stagione de L', la fortunata serie televisiva con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, che in queste settimane di programmazione ha ottenuto ottimi risultati d'ascolto, conquistando picchi di oltre il 24% di share. I fan attendevano con trepidazione di scoprire l'epilogoa storia d'amore trae soprattutto di scoprire se tra i due protagonistia serie tv sarebbe arrivato il trionfo finale'amore.Il trionfo'amore tranell'de L'2 Ilde L'2 in onda ieri sera su Raiuno rivela cheerano entrati nuovamente in rotta di collisione, dopo che Calligaris è stato ferito mortalmente all'uscita'Istituto. I due, infatti, avevanoe idee diverse su come portare avanti ...