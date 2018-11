La via italiana per l' economia circolare

Silvia Romano - l'italiana rapita in Kenya costretta a indossare il burqa per non essere riconosciuta : Silvia Romano, la volontaria italiana rapita in Kenya nove giorni fa, «è stata costretta a indossare un niqab» che lascia scoperti solo gli occhi, e i rapitori «le mettono...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Berlino 2018 : torna Elia Viviani - qualche assenza nella Nazionale italiana : Terza tappa per la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2018-2019: dopo Saint-Quentin-en-Yvelines e Milton ci si sposta verso la Germania, nel Velodromo di Berlino. Programma che prevedere le gare dal 30 novembre al 2 dicembre: un totale di quindici finali. Si partirà, come di consueto, con gli inseguimenti a squadre che scatteranno già nel pomeriggio di domani nella località teutonica. In casa Italia c’è davvero tanta curiosità nel ...

Così hanno rapito Silvia in Kenya : «Velo integrale e volto oscurato per mimetizzarla» Chi è la volontaria italiana : Secondo fonti locali la volontaria italiana, quando è stata rapita, è stata costretta a indossare il velo integrale per non essere riconosciuta: «Fango sul viso per mimetizzarla»

IEG - Italian Exhibition Group - via libera di Borsa Italiana alla quotazione : Italian Exhibition Group S.p.A. , IEG ,, la società che gestisce Rimini Fiera e la fiera di Vicenza, ha ottenuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione a quotazione delle proprie azioni ...

Silvia Romano - italiana rapita in Kenya. La polizia : “È viva. Non abbiamo dubbi” : Il segnale arriva da Noah Mwivanda, responsabile della polizia kenyana: “Silvia Romano è viva” ha detto il funzionario a ‘la Repubblica’, parlando della giovane cooperante milanese rapita martedì scorso da un gruppo di uomini armati dalla sede della Onlus Africa Milele, nel villaggio di Chakama, a 70 chilometri da Malindi. Mwivanda ha parlato di un commando di otto rapitori che poi si è diviso, mentre Silvia sarebbe stata ...

Kenya - rapita la volontaria italiana Silvia Romano/ 14 arresti - testimoni : 'Cercavano proprio lei' - IlSussidiario.net : Kenya, volontaria italiana Silvia Costanza Romano rapita da un commando armato: forse in mano ai miliziani di Al Shabaab. Il testimone: 'Gridava aiuto!'

Industria Italiana Autobus - il futuro resta in bilico : cda rinvia ogni decisione all’11 dicembre in attesa di Ferrovie dello Stato : Il futuro dell’Industria Italiana Autobus resta appeso a un filo. L’assemblea dei soci, riunitasi a Roma, ha rimandato ogni decisione al prossimo 11 dicembre mentre sotto la sede della società i dipendenti degli stabilimenti di Bologna e Flumeri hanno presidiato i lavori. “Poteva essere la giornata del rilancio con la ricapitalizzazione pubblica, ma tutto è rimandato ancora una volta”, ha spiegato il segretario nazionale ...

Kenya - Silvia Romano rapita dai miliziani islamici?/ Ultime notizie - commando cercava la volontaria italiana - IlSussidiario.net : Kenya, Silvia Costanza Romano rapita da commando armato: 23enne volontaria italiana sequestrata da miliziani di Al Shabaab? Le Ultime notizie

Silvia Romano - chi è la volontaria italiana rapita in Kenya : I suoi sogni sono un mondo in cui la cooperazione internazionale e l'aiuto fra gli uomini siano possibili". E ancora, "Silvia ha sempre mostrato un grande senso di responsabilità", anche se il suo ...

L'italiana rapita in Kenya. Testimone : cercavano proprio Silvia Romano : Nairobi, 21 nov., askanews, - Era proprio Silvia Costanza Romano, la cooperante sequestrata oggi in Kenya da una banda armata, l'obiettivo dei rapitori. Lo ha testimoniato un residente di Chakama, il ...

Silvia Romano - volontaria italiana 23enne - rapita in Kenya da un commando : Una ragazza italiana è stata rapita ieri sera in Kenya, durante l'assalto di un gruppo armato che ha attaccato il centro commerciale di Chakama, nel sud-est del Paese, a circa 80 chilometri a ovest di Malindi. La giovane si chiama Silvia Romano, ha 23 anni, e lavora come volontaria per la Onlus Africa Milele. La Farnesina ha comunicato: «L'unità di Crisi si è immediatamente attivata e lavora in stretto contatto con l'Ambasciata d'Italia a ...

L’Ue boccia la manovra italiana : via alla procedura per il debito : La Commissione europea ha definitivamente rigettato il documento programmatico di bilancio del governo italiano per il 2019. Lo si apprende al termine della riunione del collegio dei commissari. L’esecutivo comunitario ha anche adottato il rapporto sul debito, aprendo così la strada a una procedura per deficit eccessivo nelle prossime settimane....