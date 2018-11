La vestaglia indossata da Sophia Loren in Una giornata particolare andrà

huffingtonpost

(Di venerdì 30 novembre 2018) Va all'asta uno degli iconici costumi di scena indossati sul set da: è ladel film 'Una' (1977) di Ettore Scola. L'abito sarà messo in vendita, con una stima tra 18.000 e 20.000 euro, apprende l'AdnKronos, martedì 11 dicembre da Minerva Auctions (Gruppo Finarte) a Roma, a Palazzo Odescalchi, in piazza Santi Apostoli.Lain cotone fu disegnata dal regista Scola per il costumista Enrico Sabbatini, che poi l'ha realizzò. Anche il raffinato disegno preparatorio dei costumi di scena del film appunto di mano di Scola, a china colorato con pennarelli, sarà messo all'asta con una stima di 5-6mila euro. Entrambi i cimeli provengono dall'Archivio Ettore Scola della famiglia del cineasta.'Una' è considerato da molti il capolavoro di Ettore Scola, con i due divi italiani ...