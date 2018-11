La «Verità» di Vasco e quella vera | sui biglietti del nuovo tour c' è il codice fiscale di

Vasco Rossi ritorna - ecco "la Verità" : I fan lo aspettavano da mesi. Il nuovo singolo di Vasco Rossi 'La Verità' è uscito la scorsa settimana ma la vera chicca è quella del vinile che verrà pubblicato il 23. Un titolo provocatorio per dare ...

Arriva il vinile de La Verità di Vasco Rossi - già in pre-order online : dove trovarlo nei negozi : Vista l'ottima accoglienza all'esordio lo scorso weekend, La Verità di Vasco Rossi si prepara a diventare uno dei brani più trasmessi in radio e scaricati dalle piattaforme digitali dopo l'atteso debutto venerdì 16 novembre, con il video ufficiale diretto da Pepsy Romanoff che ha raggiunto i canali online ottenendo in pochi giorni oltre un milione e 300mila visualizzazioni solo su Youtube. Oltre ad essere disponibile per l'ascolto in ...

Vasco Rossi - La Verità. Il nuovo singolo che - come lei - fa male : Scritto assieme a un pezzo importante della sua storia e della Steve Rogers band, Roberto Casini, come accaduto in passato per classici come “Va bene Va bene” e “Gabri”, oppure per i più recenti ”Eh già” e “Sono Innocente”, il brano è di quelli che arrivano chiari e semplici come li sa confezionare solo il komandante e allo stesso modo colpisce dritto, con la sua precisione. Assieme all’ironia che si respira anche nelle sue ballate più ...

Vasco filosofeggia e scava nei dubbi della Verità : Proprio così: 'La verità non ha bisogno mai di scuse'. In fondo Vasco filosofo lo è diventato. Testo dopo testo, vita dopo vita, non ha mai avuto paura di fare i conti con temi difficili, complessi, ...

Vasco - l’inedito “La Verità” al tempo delle fake news : Una specie di boato, poi un rock che più vaschiano non si può, di quelli che partono piano per poi trascolorare in un urlo venato di rabbia. Vasco Rossi is back, con un comodo singolo ascoltabile da oggi in radio (il 26 esce in vinile) e visibile in un «irid-video» dedicato tutto alle sue pupille: l’umore è filosofico, come tutte le volte che si me...

Vasco Rossi - il nuovo singolo 'La Verità' : l'ascolto di Rockol : ... diventato negli anni uno dei più fidati collaboratori del cantautore, ha messo mano ai suoni di canzoni come "Sally", "Senza parole", "Un senso", "Buoni o cattivi", "Il mondo che vorrei" e "Un mondo ...

“Incaz***. Un fascista come Salvini…”. Vasco Rossi su tutte le furie. Poi si scopre la Verità : Che il mondo artistico e musicale si sia fiondato contro le idee politiche di Matteo Salvini, non è una novità. Ma in genere quando attori, cantanti e scrittori attaccano il vicepremier leghista, si tratta di dichiarazioni reali. Questa volta no. La lista di artisti che si indignava contro il ministro dell’Interno si stava arricchendo anche di un nome di peso come quello di Vasco Rossi. Al rocker di Zocca era stata attribuita una sfuriata ...

Video e testo de La Verità di Vasco Rossi - in anteprima il nuovo singolo esistenzialista sulla ricerca del vero : Nell'attesa dell'anteprima del Video che sarà trasmessa sui tg nazionali il 15 novembre, ecco il testo de La Verità di Vasco Rossi, in anteprima rispetto al rilascio del brano che sarà disponibile in streaming su tutte le piattaforme e negli store digitali per il download dalla mezzanotte di venerdì 16 novembre (dal 23 novembre disponibile anche il vinile 45 giri, stampato in sole 5.000 copie, su Amazon Rockdream e in alcuni negozi). La ...

Vasco Rossi - il nuovo singolo 'La Verità' in radio il 16 novembre : tra ironia e metafore esagerate : Si intitola ' La verità ' il nuovo singolo di Vasco Rossi che arriva in radio il 16 novembre e in vinile, su 45 giri, il 23. Una provocazione già nel titolo per la nuova canzone, tre minuti e mezzo di ...