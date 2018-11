La scienza non è democratica Non può esserlo

Burioni attacca un filosofo perché precario. Non è solo la scienza a non essere democratica : Una premessa. Questo post ha come oggetto un recente scambio di commenti su Facebook tra Roberto Burioni e Simone Regazzoni, filosofo della scienza. Il tema non è quello dei vaccini, bensì l’approccio alla conoscenza. Non ci interessano, in sé, le opinioni dei due duellanti, peraltro espresse sul profilo personale di una terza persona. Ciò che ci interessa è il modo in cui il professore ordinario Burioni attacca personalmente il suo ...

Rogo Città della scienza - custode assolto in Appello per non aver commesso il fatto. : Idis Città della Scienza, parte civile, è stata rappresentata dall'avvocato Giuseppe De Angelis: 'Prendiamo atto della decisione della Corte d'Appello ma siamo certi la Procura svilupperà ulteriori ...

L'MDMA ci rende cooperativi ma non ingenui - ce lo dice la scienza che studia come trattare i DPTS - : Un passo avanti per la scienza e un passo avanti per la comprensione della sostanza : se mai decidessimo di farne uso, possiamo sapere sin da ora che le persone cui rivolgeremo il nostro affetto ...

"La politica non ama la scienza - piace solo chi fa il pagliaccio" : In che senso? 'La scienza non pretende di raggiungere la verità, ma mette a disposizione strumenti per interpretarla. Questo dovrebbe essere chiaro ai politici che dovrebbero coinvolgere gli ...

Il marchio Docg funziona per il vino - perché non provare anche con la scienza e la cultura? : Chi governa vuole “controllare” la divulgazione scientifica in tv. Una commissione che decide le “ricerche più importanti da divulgare” dovrebbe imprimere una sorta di bollino di originalità, controllata e garantita. Se il marchio D.o.c.g. fa un buon servizio alla viticoltura e all’enologia, perché non applicare lo stesso principio alla cultura e alla scienza? C’è chi parla di censura, ignorando che nella scienza una ...

Una tempesta di materia oscura bombarderà la Terra : non è fantascienza - ma ciò che potrebbe accadere al Sistema Solare : Una sorta di ‘uragano’ di materia oscura, che viaggia alla velocità di 500 chilometri al secondo, potrebbe abbattersi sul Sistema Solare. A spingerlo verso di noi sarebbe lo ‘strascico’ di stelle di una galassia cannibalizzata molti anni fa dalla Via Lattea. E’ quanto evidenziato da uno studio pubblicato sulla rivista Physical Review D dagli astronomi dell’Università di Saragozza in Spagna in collaborazione ...

Un bimbo non distoglie lo sguardo da te perché sei bella. Lo dice la scienza : Non è di certo un caso che il proverbio: “i bambini sono la bocca della verità” venga spesso utilizzato nel linguaggio comune. Sono diretti e senza fronzoli: se hanno qualcosa da dirti, non stanno lì a pensarci troppo. Ciò che li differenzia dagli adulti è la spontaneità che per loro, non conosce barriere. Stesso discorso per i neonati o per gli infanti che stanno muovendo i primi passi nel mondo, solo che in questo caso sono gli occhi ad ...

Aboca : "Senza Europa non possiamo esportare scienza" : ...questo posizionamento con nuove regole che dovrebbero portare avanti e valorizzare i valori 'contadini' di un'azienda agricola come la nostra attraverso quella che può essere definita la 'scienza del ...

Aboca : "Senza Europa non possiamo esportare scienza" : ...questo posizionamento con nuove regole che dovrebbero portare avanti e valorizzare i valori 'contadini' di un'azienda agricola come la nostra attraverso quella che può essere definita la 'scienza del ...

Roberto Battiston : "La scienza non è un'opinione e la politica deve rimanerne fuori" : "Così a freddo, così a secco, c'è molta amarezza". Roberto Battiston, ex presidente dell'Agenzia spaziale italiana, intervistato da Repubblica, commenta il suo licenziamento dall'Agenzia voluto dal ministro Bussetti. Alla domanda se questa decisione possa arrecare un danno all'Agenzia spaziale italiana, Battiston risponde.Auguro solo al mo successore di non ricominciare da capo. Questo è un sistema complesso, ho ...

Roberto Battiston : 'La scienza non è un'opinione e la politica deve rimanerne fuori' : L'ex presidente dell'Agenzia spaziale italiana, di recente sostituito per volere del governo, mette in guardia sui rischi del controllo politico sulla scienza

La scienza non è un’arte - troppo spesso l’Università legittima le pseudoscienze : L’articolo 33 della Costituzione garantisce la più ampia libertà per le materie che si vogliano insegnare e apprendere nelle nostre scuole e nelle nostre università, senza nessun limite. Tuttavia, la Costituzione – così come in generale la nostra giurisdizione – non ha il compito di definire, in sen

La scienza non è un'arte - troppo spesso l'Università legittima le pseudoscienze : ... ma falsificate dalla scienza moderna, che giunge su solidissima base sperimentale a conclusioni opposte. La teoria alla base dell'omeopatia è quindi non solo senza prove, ma proprio incompatibile ...

Donna malata oncologica - come non rinunciare alla bellezza : convegno tra scienza e testimonianze : Il convegno a Montecassiano Oncologia ed estetica, convegno a Montecassiano. Un centinaio i professionisti che si sono dati appuntamento oggi all'evento organizzato dall'Ordine degli infermieri di ...