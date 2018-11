La recensione di Ogni volta che è Natale di Raffaella Carrà | tra spensieratezza e

optimaitalia

(Di venerdì 30 novembre 2018), lei, è ancora tra noi e insiste nel sottolinearlo soprattutto nell'imminenza delle Feste:che èè il suo modo di celebrare tra bollicine e musica una delle ricorrenze più attese dell'anno. 10 tracce sotto il vischio, composte per ammirare addobbi, luci e fiocchi di neve che per tradizione colorano l'immaginario di chiunque sia già proiettato al 25 dicembre.Una scelta non sua, ma della Sony Music, affermanelle interviste. Una carta bianca che la produzione le ha affidato senza prendersi troppo sul serio, perché il risultato mira al divertimento e alla. "che è" è un'escursione attraverso le più popolari canzoni che da sempre adornano le feste. Il progetto è stato anticipato dal singolo Chi l'ha detto lanciato il 23 novembre e unico inedito del disco, anche in lingua spagnola nell'ultima traccia. Il brano ...