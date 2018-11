La pistola che distrugge due vite

Tentata rapina con pistola in tabaccheria : il proprietario mette in fuga il malvivente : Momenti di paura all'interno della tabaccheria Gaspari in via Cairoli, vicino al Teatro Comunale. Un uomo con il volto coperto e con una pistola in mano è entrato all'interno del negozio, con all'...

Milano - rapina in farmacia. Arrestata Micol Chessa - la ladra che punta la pistola e ride : Una rapina finita male, quasi una barzelletta, che però è diventata pericolosa. Protagonisti, tre ragazzi giovanissimi, tra cui una 18enne: un facile bottino da 300 euro, da dividere in...

Napoli - presi tre trafficanti di droga : giro d'affari da 7 milioni l'anno. In casa anche la bomboniera-pistola : I carabinieri della compagnia di Napoli Stella hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli su richiesta della locale Procura nei confronti di 3 ...

Omicidio Giuseppe Marchesano : fermato un amico - a casa sua trovata una pistola : Un uomo di 27 anni è stato fermato con l'accusa di Omicidio volontario in relazione alla morte di Giuseppe Marchesano, trovato senza vita nella sua casa in provincia di Pisa. Ad ucciderlo un colpo di arma da fuoco.Continua a leggere

Al bar armato di pistola arrestato 46enne i Carabinieri trovano in suo possesso anche coltello 14cm : Pescara - Entra in un bar armato di pistola e, all'arrivo dei Carabinieri, costringe il barista a nascondere l'arma dietro al bancone, ma poi viene arrestato. Protagonista dell'episodio, avvenuto a Montesilvano, un 46enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Arrivata la segnalazione di un uomo armato in un bar, sul posto sono subito arrivati i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano, supportati dai colleghi di ...

Cesare Battisti - ne uccide più la pistola che la penna : Gli scrittori e gli artisti in generale hanno sempre avuto una sorta di attenuante per il male provocato, garantito dalla loro opera. Un artista incarna la vita, nel bene e nel male, e la mette su pagina. L’errore può avere una sua sublimazione nell’arte. Parte del mondo intellettuale e letterario concesse questa attenuante a Louis-Ferdinand Céline, l’autore di un capolavoro assoluto del Novecento, Viaggio al termine della notte, ma anche di tre ...

Capelli biondi - tacchi e pistola. Ecco chi è la donna che protegge Meghan Markle : La guardia del corpo di Meghan MarkleLa guardia del corpo di Meghan MarkleLa guardia del corpo di Meghan MarkleLa guardia del corpo di Meghan MarkleLa guardia del corpo di Meghan MarkleLa guardia del corpo di Meghan MarkleLa guardia del corpo di Meghan MarkleLa guardia del corpo di Meghan MarkleLa guardia del corpo di Meghan MarkleFinora era rimasta in disparte, mimetizzata il più possibile al contorno. In scarpe basse sulla spiaggia, tacchi ...

Che ne sarà di Riace - e chi ha caricato la pistola - : Si parla delle botteghe, definite «attività che accrescono competenze di base e trasversali rispetto al mondo del lavoro» ma che «non possono essere assimilate ai tirocini extracurriculari ...

«Napoli vive pericolosamente» : le bustine di zucchero razziste con il Padrino - Maradona e la pistola : Il pezzotto, il decoder pirata con tutte le tv del mondo: 'Costa solo 12 euro'. Ma si rischia il carcere Una scelta di marketing mirata ad attirare l'attenzione, ma lo sdegno dei cittadini napoletani,...

Assassinato a 16 anni a colpi di pistola : gli otto giorni che hanno sconvolto Zocca : Il piccolo paese del Comune dell'Appennino modenese, noto nel mondo per il rocker Vasco Rossi e nello spazio per l'astronauta Maurizio Cheli, sta vivendo ore drammatiche. Una comunità sconvolta dalla ...