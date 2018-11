La messa che va avanti da cinque settimane per proteggere una famiglia di migranti

Salvini e il messaggio privato a Di Maio : "Forse in passato anche noi abbiamo sbagliato" : Il vicepremier corre in soccorso dell'alleato: "Sta subendo un linciaggio mediatico, la vita privata va lasciata fuori"

WhatsApp - in arrivo i messaggi vocali che si possono sentire in sequenza : La nota applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp ha lanciato una nuova funzione che riguarda i messaggi vocali per poter accontentare ed ampliare il proprio pubblico. Si potranno ascoltare tutti i messaggi di una chat o di un gruppo specifico senza alcuna interruzione e senza dover premere sempre il pulsante "Play": basta pigiare una sola riproduzione per far seguire tutte le altre. L'aggiornamento, rilasciato per alcuni client lo ...

Android Auto si aggiorna alla versione 3.8 con modifiche al player musicale e l’anteprima dei messaggi : Google ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di Android Auto che porta l'applicazione alla versione 3.8 e introduce alcune novità L'articolo Android Auto si aggiorna alla versione 3.8 con modifiche al player musicale e l’anteprima dei messaggi proviene da TuttoAndroid.

Uomini e Donne Ursula figli - il messaggio d’amore e il gesto di Sossio che spiazza : Ursula Bennardo, i figli della dama di Uomini e Donne Over Oggi è una bella giornata per i fan di Uomini e Donne. Ursula ha infatti scritto un bellissimo messaggio per i suoi figli su Instagram con tanto di hashtag strappalacrime alla fine. Come sapete, la Bennardo sta vivendo un periodo di rinascita dopo i […] L'articolo Uomini e Donne Ursula figli, il messaggio d’amore e il gesto di Sossio che spiazza proviene da Gossip e Tv.

Milano - arrestano il padre che picchiava la madre : il messaggio del figlio commuove l'Italia : Il bambino ha voluto ringraziare i carabinieri scrivendo per loro un bigliettino: ' Carabinieri salvate tutto il mondo a volte sparando e parlando. Siete dei supereroi fantastici Ciao!'.

Michele De Nittis - messaggi hot e foto di nudo sul telefono del prete : le chat lette e Pomeriggio Cinque : Parroco nudo, foto hot fanno il giro del paese: lo scandalo travolge una comunità incredula, quella di Candela, comune italiano di quasi duemila abitanti della provincia di Foggia, in Puglia. I fatti risalgono a luglio scorso, quando la popolazione si è vista recapitare sui propri smartphone foto decisamente hot ritraenti un personaggio del posto molto noto. Fin troppo noto, dato che si trattava del parroco del paese. Le foto lo immortalavano ...

A volte ritornano - lo strano caso dei vecchi messaggi che rispuntano su Facebook : Nelle ultime ore molti utenti si sono visti rispedire, come nuove, conversazioni vecchie di anni. “Ma il problema è totalmente risolto” spiega la piattaforma

Son - l'ex promessa che segna super-gol - Calcio : Mentre Son elimina la Germania ai Mondiali in Russia - sua la rete-beffa a Neuer avanzato a centrocampo nello storico 2-0 della Corea del Sud ai campioni del mondo in carica - a Londra Pochettino ...

Operazione 'Short message' : non solo droga. Anche armi a disposizione ed un'estorsione : ciò che emerge nelle circa 300 pagine di ordinanza di custodia cautelare che ha permesso di sgominare due associazioni criminali

Amici - tragica fine del matrimonio tra Cinzia Incorvaia e Francesco Sarcina : il messaggio che spacca il cuore : Una rottura ad Amici di Maria De Filippi : è infatti arrivato al capolinea il matrimonio tra Francesco Sarcina , ex professore del talent-show di Canale 5, e Cinizia Incorvaia , che con l'ex marito ...

F1 – Ritiro Alonso - sui social il messaggio di Jorge Lorenzo : “ecco le 7 parole che meglio ti descrivono” : Jorge Lorenzo omaggia e ringrazia Fernando Alonso dopo la sua ultima gara in F1 con un dolce post sui social E’ terminata ieri la stagione 2018 di F1: fortissime emozioni in pista sul circuito di Yas Marina dopo la vittoria di Lewis Hamilton. Il campione del mondo, accompagnato da Sebastian Vettel, ha affiancato Fernando Alonso per una speciale passerella alla fine del Gp di Abu Dhabi per omaggiare lo spagnolo alla sua ultima ...

Domenica Live - il duro messaggio di Barbara D'Urso contro la sua ex amica Mara Venier : 'Qualche altro stolto' : In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, 25 novembre, molti volti noti dello spettacolo hanno voluto appoggiare la campagna della vicepresidente della Camera dei deputati, ...

Basket - Raffaella Masciadri : “Io sono quella che per 17 anni ogni estate si è messa al servizio della Nazionale” : Raffaella Masciadri, simbolo dell’Italia del Basket femminile, ha lasciato la Nazionale: nell’ultima sfida contro la Svezia, valsa all’Italia la qualificazione agli Europei, la cestista azzurra, con grande amarezza, non è stata nemmeno chiamata in causa dal tecnico Marco Crespi. L’a giocatrice si è sfogata al “Corriere della Sera“. L’ormai ex azzurra ha dichiarato: “Se dicessi che non ci sono ...

'Non è normale che sia normale' - il messaggio della Tartaglione in occasione del 25 novembre : Al mondo ci sono due poteri: quello della spada e quello della penna. Ma in realtà ce n'è un terzo, più forte di entrambi, ed è quello delle donne". 'Per oggi, prosegue ho scelto la frase di Malala ...