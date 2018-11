La manovra arriva alla Camera

manovra - maxiemendamento e fiducia per arrivare all'intesa con l'Ue : Senza contare che il ministro dell'Economia ha toccato tutti i tasti dello spartito del 'rigore' evocando il tema della 'responsabilità' e una 'operazione verità' sui conti. Dall'Europa, soprattutto ...

Ecco la "contromanovra" di FI : "Modifiche o arriva la Troika" : Milleduecento emendamenti per riscrivere da capo la legge di Bilancio ed evitare così che l'Europa ci commissari. È la "contromanovra" che Forza Italia ha presentato a Montecitorio e che vuole introdurre misure fondamentali - a detta degli azzurri - per stimolare la crescita e non finire in recessione.Tornerebbe così la flat tax nella formulazione ideata e promossa dal centrodestra in campagna elettorale. E cioè con l'eliminazione delle aliquote ...

Il Presidente del Parlamento Europeo spiega di considerare fondamentale che il governo riscriva la legge di bilancio bocciata dalla Commissione Europea: "La procedura di infrazione provocherebbe soltanto effetti negativi nei confronti della nostra economia, dello Spread e della Borsa. A parte le sanzioni che arriverebbero nel tempo e poi anni di controlli da parte della commissione europea".

Italia-Europa : la manovra non cambia - ma arrivano timidi segnali di dialogo : Domani l'incontri fra il premier Conte e il presidente della Commissione europea Juncker. Per evitare la procedura di infrazione l'esecutivo potrebbe dilatare i tempi di attuazione di alcune delle ...

manovra 2019 - arriva bocciatura UE : grave violazione delle regole : "Un sonnambulo che cammina verso l'instabilità" questa è la definizione data all'Italia dal commissario UE Dombrovskis nella giornata di ieri, 21 novembre, come se gli stessi cittadini italiani non fossero consapevoli di quanto sta accadendo, ma soprattutto accadrà, dopo l'ennesima bocciatura della Manovra da parte della Commissione Europea. La Manovra è stata bocciata: l'Italia è a rischio sanzione È stagione di austerity. Ieri, nel giorno ...

La botta è arrivata : Salvini ha ripreso a fumare - l'incertezza si insinua nel governo - anche se nessuno vuole toccare la manovra. Per ora : Nel cortile della Camera dei deputati è scesa precocemente la notte. Piove sui palazzi del nuovo potere gialloverde. Dal cielo, ma anche da Bruxelles, che con parole di inusitata durezza ha bocciato una volta per tutte la legge di bilancio e si avvia verso la procedura d'infrazione. C'è un uomo, accanto all'antica vasca che ha visto crescere e morire l'impero romano, illuminato dalla luce dello smartphone che sta compulsando. ...

manovra 2019 - arriva la bocciatura Ue : “grave violazione regole” : (Foto Ansa) Era attesa ed effettivamente così è andata: la Commissione Ue ha bocciato la Manovra 2019 messa a punto dal Governo Lega-5stelle. Secondo quanto stabilito nella riunione del collegio dei commissari, la Commissione europea ha definitivamente e totalmente rigettato il documento programmatico di Bilancio del governo italiano per il 2019. “La nostra analisi di oggi – rapporto 126.3 – suggerisce che il criterio del ...

manovra - arriva la bocciatura dell'Europa : aperta la strada alla procedura per deficit : Rep Oggi la Ue boccia la Manovra: 'Violate le regole sul debito' dal nostro corrispondente ALBERTO D'ARGENIO

manovra - arrivano i soldi per rinnovare il bonus bebè : Arriva in Manovra un finanziamento da 444 milioni per rinnovare il bonus bebè, in scadenza a fine anno. Per il contributo, annuncia il ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana, "è prevista una ...

Svimez - dalla manovra effetti maggiori al Sud. Ma con i fondi per il reddito di cittadinanza non si arriva a 780 euro : 'Prosegue quindi la lenta ripresa, seppur in un contesto di grande incertezza e col rischio di una frenata dell'economia meridionale', si sottolinea. La crescita è legata 'al forte recupero' del ...

manovra - l'emergenza territorio arriva sul tavolo europeo. L'offensiva di Tria : ...delle spese per opere di risanamento idrogeologico del Paese - che Matteo Salvini valuta in 40 miliardi di euro - farà probabilmente parte del pacchetto di proposte che il ministro dell'Economia ...

Arriva la manovra : Le spese crescono di 19,8 miliardi, con le uscite correnti che ammontano al triplo di quelle in conto capitale. Le sigarette aumentano di 10 centesimi a pacchetto. La somma di coperture autonome e indebitamento supera 40 miliardi. Giovani eccellenze, il bonus a uno su 10...

Nella manovra arrivano gli aumenti sulle sigarette : I fumatori erano stati avvisati. Adesso c'è la conferma definitiva: stanno, infatti, arrivando aumenti a pioggia sulle aliquote delle accise che già gravano su tutti i tabacchi lavorati. L'ultima versione della legge di Bilancio ha confermato i rincari che erano stati previsti Nella bozza precedente. Stando alla relazione tecnica, che accompagna la manovra economica e che la Stampa ha reso pubblica, "l'incremento della fiscalità potrebbe essere ...