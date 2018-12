La Macchina Volante del MIT

retemeteoamatori

(Di venerdì 30 novembre 2018) I ricercatori del Massachusetts Institute of Technology hanno realizzato una particolare ““, in grado pertanto di volare ma senza l’ausilio di turbine o eliche.Come Funziona? Quando si pensa ad un qualsiasi mezzo aereo, pensiamo alle eliche o alle turbine che spostano una massa d’aria per creare la spinta necessaria a far muovere l’aereo.Il meccanismo studiato dai ricercatori del MIT prevede l’utilizzo di un motore ionico, questo a differenza dei classici propulsori, utilizza elettrodi ad alta potenza per ionizzare e accelerare le particelle d’aria, creando un “vento ionico“.Per ora non è disponibile sul mercato, è in fase di test, ma sarà un ottimo punto di partenza per lo sviluppo di mezzi aerei meno inquinanti dal punto di vista di emissioni che da quello acustico.Leggi ...