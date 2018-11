La lite tra Corona e Blasi era organizzata | a sostenerlo un atto depositato in Tribunale

La rivelazione degli avvocati «lite al GfVip tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi finta : un accordo per aumentare gli ascolti» : 'La lite al Grande Fratello Vip tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi frutto di un accordo per aumentare gli ascolti ' . Così il legale della difesa di Fabrizio Corona negli atti depositati nel ...

Meghan Markle/ Dalla lite con la regina a quella con Kate Middleton : è rottura tra William ed Harry - IlSussidiario.net : Meghan Markle è pronta a scontrarsi con tutti e per tutto? Dalla lite con la regina a quella con Kate Middleton: è rottura tra William ed Harry

Grande Fratello Vip : lite furibonda nella notte tra Francesco Monte e Giulia Salemi : L'ex tronista furioso contro la ragazza: "Io e te andremo avanti due giorni. Inizi proprio male con me".

"La lite tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi studiata a tavolino". Le prove in un documento ufficiale : Tutto preparato: la lite tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi in diretta al Grande Fratello Vip era studiata a tavolino per aumentare gli ascolti del programma di Canale 5. Questo afferma un documento ufficiale depositato agli atti del procedimento in cui il Tribunale di Sorveglianza di Milano deve decidere se confermare o no l'affidamento terapeutico dell'ex re dei paparazzi. Lo riporta il Corriere della Sera.Nella memoria si legge che il suo ...

Fedez e Manuel Agnelli - è lite a X Factor 2018 : polemica tra i giudici : X Factor 2018, Fedez e Manuel Agnelli litigano per Sherol e Naomi La lite tra Fedez e Manuel Agnelli ha mantenuto alta la tensione nella sesta puntata di X Factor 2018. In questa 12esima edizione, anzi anche nelle precedenti, i due giudici hanno spesso avuto battibecchi durante i Live. Normale amministrazione, direte voi, visto che […] L'articolo Fedez e Manuel Agnelli, è lite a X Factor 2018: polemica tra i giudici proviene da Gossip e Tv.

Pomeriggio 5 - lite tra Chicco Nalli e Antonio Zequila : citano Tina Cipollari - Barbara d'Urso sbrocca : Nuove lite a Pomeriggio 5 . Protagonisti: Chicco Nalli , in arte Kikò, e Antonio Zequila, detto Er Mutanda. Zequila ha pure menzionato Tina Cipollari, l'opinionista di Uomini e Donne. Una mossa che ...

Moric VS D'Eusanio - lite da Chiambretti : "Quante gocce di valium hai preso prima di entrare?" : Velenoso botta e risposta tra le due a "La Repubblica delle donne" quando si è affrontato l'argomento Fabrizio Corona

lite tra Alda D'Eusanio e Nina Moric : "Quanto valium hai preso?" : Che non corresse buon sangue si sapeva, che ci fosse un conto aperto dopo l’ospitata di Fabrizio Corona di qualche settimana fa pure. Non ha quindi stupito più di tanto il battibecco scoppiato a La Repubblica delle Donne tra Nina Moric e Alda D’Eusanio.La conduttrice, assente in occasione dell’intervista all’agente fotografico, ha subito provocato la showgirl croata invitandola a guardare negli occhi Piero Chiambretti: “Non lo ha guardato ...

La campagna abbonamenti del Politeama sfonda quota 800 - Casadonte : 'Risultato tra le aspettative'. Abramo : 'Il Politeama teatro leader in ... : Casadonte è riuscito a conquistare settori sempre più ampi di pubblico, attraverso una scelta oculata degli spettacoli, senza mai perdere di vista le esigenze di bilancio."

Gf Vip - la lite tra Monte e Salemi "Mi hanno detto pure cornuto..." : All'interno della casa del Grande Fratello di fatto scoppia un altro caso. Questa volta riguarda Giulia Salemi e Francesco Monte. Ad accendere gli animi tra i due è stata la madre della Salemi, Fariba che ha fatto il suo ingresso all'interno della casa per circa 10 minuti. Durante la sua brevissima esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia di fatto Fariba ha incontrato la figlia e le ha raccontato di come i fan di Monte stanno ...