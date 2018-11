La grande boxe e le MMA con Bellator e UFC | come vederle in streaming

Boxe - Tyson Fury al grande ritorno : battaglia totale con Deontay Wilder - Mondiale WBC da urlo : Tyson Fury vuole tornare col botto e, dopo un paio di incontri molto agevoli (comodi successi contro Sefer Seferi e Francesco Pianeta), è pronto per affrontare Deontay Wilder nel match che vale il Mondiale WBC dei pesi massimi. Una delle corone della categoria regina verrà messa in palio sabato 1° dicembre a Los Angeles (USA), The Furious One vuole salire nuovamente sul trono del Pianeta dopo la squalifica per doping che lo ha tolto dai ring nel ...

Matchroom Boxing - Dazn e Opi Since 82 insieme per riportare la grande boxe internazione in Italia : Matchroom Boxing Italy avrà l’obiettivo di rilanciare la Boxe per una nuova generazione di appassionati degli sport da combattimento. La joint venture multimilionaria porterà in Italia 8 serate all’anno ricche di incontri di alto livello per 8 anni Matchroom Boxing di Eddie Hearn, società leader mondiale nella promozione del pugilato, OPI Since 82, il principale promotore della Boxe in Italia, e Dazn, il servizio internazionale di ...

